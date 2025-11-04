Un exentrenador de la UDS ficha por el Zamora El club del Ruta de la Plata ha sido el segundo equipo del Grupo 1 de Primera Federación en prescindir del técnico con el que arrancó la temporada, Juan Sabas, tras Unionistas

Óscar Cano dando toques a un balón en el campo anexo al Tori, durante su etapa al frente de la UDS.

La Gaceta Salamanca Martes, 4 de noviembre 2025, 14:26 Comenta Compartir

El banquillo del Zamora ha sido el segundo en saltar por los aires en este inicio de temporada, tras la abrupta marcha de Oriol Riera en Unionistas, en el Grupo 1 de la Primera RFEF -en el 2, por su parte, ya son tres los técnicos destituidos-.

El conjunto del Ruta de la Plata decidió este lunes prescindir de los servicios de Juan Sabas y todo su cuerpo técnico tras caer goleado en Pontevedra y sumar una racha de 4 derrotas en los últimos cinco encuentros de Liga, que mantienen a los rojiblancos 12º, tan solo un punto por encima de los puestos de descenso, que no se ajusta a la inversión realizada desde los despachos.

Así las cosas, en la jornada de este martes se ha cerrado la contratación de un nuevo técnico. Se trata de un viejo conocido de Salamanca: Óscar Cano. El técnico granadino de 52 años dirigió a la UDS durante 24 partidos en la campaña 2010/11, en la que se certificó el último descenso de Segunda a Segunda B de su historia.

Al frente de los blanquinegros, en la que fue la primera de sus tres experiencias en Segunda, logró 7 triunfos, 3 empates y 14 derrotas, las últimas 10 de manera consecutiva.

Además, ha dirigido clubes como CD Baza, Granada CF, Poli Ejido, desde donde aterrizó en el Helmántico, UD Melilla, Real Betis B, CD Alcoyano, CD Castellón (con el que logró su mayor éxito deportivo: ascender a Segunda), CD Badajoz, Deportivo de La Coruña, Sabadell y Tenerife hasta llegar a Zamora.

Temas

Primera RFEF