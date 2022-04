En el Salamanca están como para confiarse

El Salamanca está en una situación en la que no puede permitirse ninguna confianza porque está al borde del abismo. Si quiere salvarse, tendrá que hacerse con la mayoría de los puntos en juego, empezando por los de mañana contra el Ceares, y María Hernández lleva toda la semana trabajando con sus hombres el aspecto mental, por mucho que se enfrenten a un equipo que llega ya descendido y tras haber perdido 0-7 el pasado fin de semana: “Solo vale ganar si queremos seguir estando cerca de esos puestos que queremos coger cuanto antes, independientemente de quién venga. El Ceares ya está descendido, pero no nos fiamos y no pensamos que vaya a ser fácil. Estamos tratando de inculcar a los jugadores que tenemos que estar muy serios, porque no hay ningún partido fácil, y que tenemos que salir a por el rival desde el principio”.

El técnico salmantino dejó un mensaje muy claro por si alguno cree que el encuentro de mañana va a resultar sencillo: “Esta semana he incidido más en el tema mental porque no podemos fiarnos, y si alguno se equivoca, ahí tenemos que estar el cuerpo técnico para ponerle de nuevo en la tierra y que vea la realidad”.

María no confirmó si cambiará de dibujo ante la falta de efectivos en la defensa (“hasta el entrenamiento del sábado no lo decidiré”), pero sí tiene claro algo que quiere que tenga su equipo sobre el césped del Helmántico: “Siempre quiero que el equipo tenga una mentalidad ganadora. Ganamos 4-0 al Arosa y me visteis muy serio porque en la segunda mitad nos faltó el gen de ser más ambiciosos y me gustaría que el equipo lo vaya cogiendo”. Además, comentó que algún futbolista del filial entrará en la convocatoria, a la espera del partido de hoy frente al Tordesillas en la que será una auténtica final.

Una consideración de “final” a la que sigue sin querer referirse el entrenador del Salamanca, como tampoco hace cuentas sobre los puntos que harían falta para la salvación, por lo menos públicamente: “Sé que el partido es muy importante porque cada vez quedan menos jornadas y porque hacemos buenos resultados que no nos sirven porque los demás también sacan algo. Lo que tenemos que hacer es lograr los tres puntos y pensar en el siguiente contra el Cristo”.