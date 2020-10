El Unionistas sumó un punto en el difícil campo de Pasarón tras firmar un partido más que serio, en el que se adelantó en el marcador con un tato de Pepe Carmona a los 32 minutos de partido. Las tablas llegaron en el minuto 75 de penalti, obra de la gran amenaza ofensiva del conjunto gallego, el delantero brasileño Charles.

El Unionistas firmó una primera mitad de enjundia, fresco, rápido y sorprendiendo a un Pontevedra que ni mucho menos se esperaba a un Unionistas tan valiente. El conjunto de Hernán Pérez acosó sin premio durante los primeros minutos: Aythami, Rojo, Carmona tuvieron ocasiones ante Mario. Asentado el Pontevedra, el choque se equilibró durante diez minutos, pues superada la media hora de partido, una recuperación en tres cuartos de campo acabó en el tanto del conjunto balnquinegro: Carmona no se lo pensó y desde el pico del área clavó en la misma escuadra un auténtico golazo. El Pontevedra no es que encajara bien el golpe, pues no se lo esperaba, pero tampoco bien. Y así supo mantenerse en el encuentro sin que el Unionistas les hiciera más sangre.

En la segunda mitad se suponía arrebato local, y lo que llegó fue el temple y la pausa del conjunto de Hernán Pérez. Hasta los últimos 20 minutos no tuvo la primera ocasión clara el equipo de Pontevedra, antes, De la Nava había tenido un claro mano a mano que le ganó Mario. Charles remató picado y su disparo se fue lamiendo el poste derecho de Serna. La siguiente vez que se vieron cara a cara fue en el minuto 75. Desde el punto de penalti. El delantero se la envió a la izquierda y el meta se lanzó a la derecha. Inapelable. Ni uno ni otro dieron por bueno el resultado pero tampoco se atacaron como para sumar los 3 puntos y así el choque acabó con el 1-1 definitivo.