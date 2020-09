El Unionistas no podrá jugar con público en el Reina Sofía hasta enero. “El Ayuntamiento nos ha dicho que hasta enero no habrá público y es que todavía no están techadas las gradas y además no están listos los accesos ni el bar ni los vestuarios”, recalcó este domingo en la asamblea del Unionistas su presidente Miguel Ángel Sandoval.

Ante esta situación, el club se plantea jugar en Las Pistas hasta enero con público. “Estamos pensando en jugar en Las Pistas pero el aforo máximo sería de unas 1.000 personas, y de ellas el 75 por ciento estarían ubicadas en zonas sin techo”, añadió Sandoval.

“Ahora tenemos muchas dudas ya que nos podemos quedar en Las Pistas en peores condiciones y que aunque entre público esté el riesgo de que la evolución de la pandemia obligue a que no haya público en ningún campo y nos quedemos jugando en Las Pistas sin público y no en el Reina Sofía que es mejor instalación”, expuso Miguel Ángel Sandoval.

La salida de Piojo

En la asamblea también se ha tratado la salida de Piojo. El club le ha ofrecido ser embajador del Unionistas pero el futbolista lo ha rechazado. “Como ha rechazado ese cargo, finalmente hemos llegado a un acuerdo beneficioso para las dos partes para su salida del club”, indicó Sandoval.

En cuanto al tema de las cláusulas de confidencialidad, el presidente unionista señaló que “una cosa es que apostemos por el fútbol popular y otra es ser tontos. Ponemos las cláusulas de confidencialidad por el bien del club, no para que no hablen los jugadores de nosotros sino para que no interrumpan o entorpezcan negociaciones que puedan perjudicar al club”.

1.519 socios

El Unionistas suma 1.519 socios para esta temporada 2020-2021, de los que 1.330 son renovaciones y hay 189 nuevas altas. Además, el club ha anunciado que el lunes 5 de octubre estarán disponibles las nuevas camisetas. En la espalda llevarán un pequeño lema reivindicativo con los valores del club: “solo hubo una”, en clara alusión al Salamanca.