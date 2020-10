El último refuerzo del Salamanca UDS

El cierre del mercado en Segunda B finaliza este lunes a las 00.00 horas. Los tres equipos salmantinos llegan con fichas libres pero en diferentes situaciones. El Salamanca ya ha inscrito al lateral izquierdo sub23 colombiano Anderson Arroyo, cedido por el Liverpool, en el primer equipo y tendrá una ficha sub23 sin cubrir mientras que en el filial tras incorporar al salmantino Amis estará con 21 fichas.

El Guijuelo atesora 20 futbolistas y dispone de dos fichas libres de jugadores menores de 23 años. Salvo sorpresa mayúscula o que aparezca algo muy interesante no habrá más incorporaciones en el Guijuelo.

El Unionistas es el que va a tener una jornada movida. El club de Las Pistas tiene 17 fichas y cinco sin cubrir. No obstante, la dirección deportiva no tiene prisa ya que si hoy no incorporara a nadie podría hacerlo más adelante pero solo a futbolistas sin equipo y que tengan una ficha ‘P’, de profesional. En este último recurso confía el club para completar su plantel de cara a la temporada 2020-2021 que comienza el 18 de octubre.