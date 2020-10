El toque de queda hace que el Salamanca quiera meter a 3.000 personas en el Helmántico ante el Coruxo este domingo

La decisión de la Junta de Castilla y León de anular el confinamiento perimetral de la capital a cambio de imponer un ‘toque de queda’ [que impide a la ciudadanía salir de su domicilio desde las 22:00 hasta las 6 de la mañana del día siguiente], y que se extiende a lo largo y ancho de la Región, ha hecho que el Salamanca UDS haya variado los planes que tenía para abrir las puertas del estadio Helmántico para el primer encuentro de la temporada como local. Así, de abrir el campo para todos los abonados con domicilio en la provincia (1 de cada 4 del total) y poner a disposición del resto de aficionados entradas hasta completar el aforo de 1.500 espectadores, tal y como tenía previsto, el conjunto salmantino ha decidido abrir no solo el Fondo Sur y la Tribuna, sino también la Prefencia, con el mismo protocolo que siguió, por ejemplo, en el choque amistoso frente al Rayo Majadahonda -que al margen de la distancia entre aficionados, incluye declaración responsable, DNI y la entrada o el abono-, “siempre y cuando Sanidad nos autorice”, aclara y matiza el club de la carretera de Zamora. “La idea es que todos los abonados puedan entrar, ya que el confinamiento perimetral de la capital queda anulado, y además el partido no se juega dentro del horario del toque de queda, con lo cual entendemos que todos nuestros aficionados residan donde residan pueden acudir a ver el partido y eso es lo que queremos, dentro de los márgenes de la Sanidad”, señala el director general del Salamanca UDS, Rafael Dueñas

Sin embargo, el club aún no tiene aún en la mano el OK de la administración a esta medida de abrir tres de las cuatro alas del Helmántico y tener capacidad para acoger hasta 3.000 personas en el choque de este domingo (17:00 horas) ante el Coruxo: “El plan está trazado y cerrado, está la gente de seguridad avisada si se nos permite, ahora es la Junta de Castilla y León la que nos tiene que decir qué podemos y qué no podemos hacer. Nosotros siempre estamos dispuestos a los que se nos diga, ya sea a jugar a puerta cerrada, si así se requiere, con 500, con mil o con el tope de 3.000 aficionados que hemos marcado nosotros mismos para asegurar la distancia social”. En cualquiera de los escenarios, el Fondo Norte no se abrirá: “Ese ala no”, apuntan desde el club. ¿Qué pasará con los aficionados que tienen su sitio en esa zona si la Junta da el OK? “Serán ubicados en Tribuna o Preferencia”.