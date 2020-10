El Salamanca valora jugar a puerta cerrada el partido de la próxima semana en el Helmántico

Si el estreno de la temporada en Riazor contará con 3.000 aficionados, ninguno de ellos del Salamanca UDS, el primer partido en casa del conjunto del Helmántico apunta a que tendrá el mismo número de aficionados blanquinegros: ninguno. Ni tampoco del Coruxo, primer rival como local de la temporada. El motivo, el 'cerrojazo' de Sanidad a la capital por la incidencia del coronavirus durante, al menos, las dos próximas semanas.

La decisión tomada este jueves por la Junta de Castilla y León ha removido el plan trazado para el estreno de la temporada en las oficinas de la carretera de Zamora. La reacción, a modo de avanzadilla, del conjunto del Helmántico fue la de que el filial -que en principio iba a acoger público- juegue este mismo fin de semana a puerta cerrada, pese a que la instalación está en Villares de la Reina y no en Salamanca.

"No queremos hacer las cosas mal, Sanidad dice que Salamanca está mal y de Salamanca a aquí hay un paso...", señala Rafael Dueñas, director general del club blanquinegro. De este modo, con las restricciones vigentes la próxima semana, la decisión apunta a ser la misma: "No queremos jugárnosla. Sabemos que a esos abonados nuestros que no residen en la capital esta decisión les puede molestar, pero hay que ser consecuentes, la situación es complicada y se nos exige prudencia", señala. Sin embargo, la decisión, aunque parece encauzada, no es definitiva. "Lo vamos a hablar tras el partido de Riazor, hay que meditarlo bien porque afecta al abonado que no es de aquí", señalan a este medio otras fuentes del club.

Al margen de la evolución de la pandemia -motivo principal para sopesar el 'cerrojazo' al Helmántico-, el otro gran argumento de peso para no abrir el choque al público es que el estadio se abriría tan solo para 1 de cada 4 abonados. "El 75% de nuestros seguidores reside en la capital y con esos no contamos. Ahora, ¿cuántos de los que sí podrían venir a ver el partido estarían dispuestos a venir? ¿Compensa?".