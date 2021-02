El Salamanca UDS femenino cayó en su visita al feudo del CD Samper (1-0) en la decimotercera jornada de la Primera Nacional del quinto grupo. El conjunto dirigido por Sergio Mata buscó en todo momento la victoria para afianzarse dentro de la tranquilidad de la clasificación y comenzar a mirar una cuarta posición que no parece lejana. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, con tan solo diez minutos de juego de la segunda mitad, el tanto de Ana María Del Pozo no encontró reacción de un equipo charro que se vio sorprendido por unas madrileñas que ya se encuentran solo a dos puntos de diferencia de las salamantinas.

El inicio no tuvo ningún claro dominador. La posesión era de las jugadoras de Mata, pero se mostraron muchas imprecisiones y apenas tuvieron mucho trabajo las guardametas. Con el paso del tiempo, el Samper comenzó a abrirse, a tener más el control del partido y tuvo alguna visita a las intersecciones del área de Gema pero la guardameta salamantina tuvo brillantes intervenciones. También la tuvo el Salamanca, quien a través de Peti estuvo a punto de inaugurar el marcador con un disparo a la escuadra, pero el partido fue perdiendo ritmo y ocasiones y se fue al descanso.

En la reanudación el guion siguió la misma tónica. Falta de fluidez en el juego y ningún claro dominador, aunque el Samper poco a poco se hacia dueño del partido y eso hizo que las de Mata se fueran replegando con el paso de los minutos. Eso provocó que en un córner lanzado desde la derecha Sese rematara con la cabeza un gran centro al primer palo, abriendo el marcador para el conjunto madrileño.

El Salamanca, tras encajar el tanto, buscó la reacción y la respuesta, pero aún las llegadas a la portería defendida por Bea, la fortuna no estuvo del lado de las visitantes. Una derrota que no resta pero no suma para las jugadoras de Sergio Mata que buscaron empezar a mirar a lo más alto y tendrán que esperar a la próxima jornada para volver a intentarlo. Y que mantiene en vigor el ‘gafe’ del conjunto del Vicente del Bosque, que desde la jornada 8 no es capaz de enlazar dos encuentros seguidos ganados, como se demostró una vez más ante el Samper.