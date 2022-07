El Salamanca apura el mercado de fichajes en busca de ‘chollos’ de Segunda Federación

El Salamanca a cuatro días del inicio de la pretemporada solo tiene 12 jugadores, aunque el cuadro salmantino espera incorporar algún jugador más antes de que el lunes el cuadro entrenado por María Hernández se ponga el mono de trabajo para preparar la temporada 2022-2023.

Hay que tener en cuenta, que la planificación del Salamanca pasa por una plantilla ‘corta’ de 20 efectivos en el primer equipo. De momento, el lunes 1 de agosto en el pistoletazo de salida habrá cinco futbolistas del filial, mientras que hay algunas fichas en las que el Salamanca no tiene prisa y esperará a que jugadores de Segunda RFEF que no tengan equipo puedan bajarse de categoría. Hay que recordar que la entidad salmantina no tiene mucha prisa y es que el inicio de la competición liguera será el fin de semana del 10 y 11 de septiembre. Otro dato que refuerza esta teoría es que el conjunto salmantino en Tercera RFEF no tiene fecha de cierre de mercado, mientras que en Primera y Segunda RFEF la fecha límite es el jueves 1 de septiembre.

Las prioridades en el mercado para Ángel Lozano, director deportivo del Salamanca, y María Hernández, entrenador, son dos centrales ‘top’ para la categoría y un delantero referencia.