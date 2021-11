El posible adiós del Extremadura podría provocar otro revés para el Unionistas

El Extremadura está a un paso de ser retirado de la competición en Primera RFEF en el grupo I, en el que juega el Unionistas. Los de Almendralejo acumulan una gran deuda con la plantilla y cuerpo técnico, hecho que provocó que el fin de semana se pusieran en huelga y no jugaran ante el Deportivo de la Coruña en Riazor. Se les dio el partido por perdido 3-0 por incomparecencia, pero es que en caso de que no se presenten a otro partido esta temporada serán excluidos. El sábado a las 19.00 horas el Extremadura recibe en el Francisco de la Hera al Calahorra. En caso de que se no presentaran a jugar llegaría la exclusión.

Las noticias que llegan desde Extremadura es que no hay solución y que el sábado no habrá partido y el club extremeño será excluido. Si se confirma esta muerte anunciada, el Unionistas se verá afectado como el resto de equipos del grupo. Se les adeudan 7 nóminas por un montante de algo más de un millón de euros y el dinero no acaba de llegar.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se acogerá al artículo 77. “La incomparecencia a los partidos y la retirada de la competición” de su código disciplinario. “En el supuesto de una segunda incomparecencia en la misma temporada, o de retirada de la competición, el culpable será excluido de la competición”, reza la norma de la RFEF, mientras que explica que “siendo la competición por puntos, se respetarán todas las puntuaciones obtenidas por los demás clubs hasta el momento, y en el resto de los encuentros a celebrar se dará por vencedor a los oponentes por el resultado de la media de los goles encajados por el equipo excluido”.

El Unionistas venció al Extremadura en la jornada 3 por 3-0 en el Reina Sofía. Ese resultado se mantiene y el de la segunda vuelta se daría por ganado al conjunto salmantino por 0-1. El Extremadura hasta la fecha ha jugado 11 partidos encajando 14 goles en contra por lo que tiene un promedio cercano al gol encajado por encuentro. Lo malo para el conjunto salmantino es que el resto de partidos del Extremadura serán dados por victoria a su rival también por 1-0 por lo que los conjuntos que todavía no se habían medido a los de Almendralejo, sumarán seis puntos más, dejando la victoria de los de Dani Mori en septiembre ante los extremeños en muy poco productiva en la clasificación.

Eso sí, los más perjudicados son los equipos que se dejaron puntos con el conjunto extremeño en los 11 encuentros que sí ha disputado. Racing de Ferrol, Rayo Majadahonda y Valladolid B perdieron ante el Extremadura y empataron SD Logroñés, Talavera y Tudelano. Estos seis equipos serán los únicos que no sumen seis puntos en la tabla en sus choques ante los azulgrana.