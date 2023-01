El más efectivo de los ‘pichichis’ salmantinos

Los equipos salmantinos de máxima categoría no están destacando esta temporada por llevar un elevado número de goles a favor -en sus grupos el Unionistas es el 16º más goleador de 20 en Primera Federación, el Guijuelo 7º de 18 en Segunda, y el Salamanca y el Santa Marta 6º y 9º de 16 en Tercera), pero sí que hay futbolistas que están destacando en este apartado y que se han convertido en piezas clave. Junto a Álvaro Montero y Gabri Salazar, que han hecho cinco goles para el Guijuelo y el Salamanca, destaca el caso del joven Joel Gómez, que lleva el mismo número de tantos para una UD Santa Marta que ha visto cómo en los 10 puntos que lleva hasta ahora fueron clave los tantos de su delantero. Pero no hay que fijarse solamente en esa cifra, sino que hay otros datos que llaman la atención. En cuanto al porcentaje de sus goles en el total del equipo, el tormesino Joel se lleva la palma a sus 19 años: el 33% de los 15 tantos del conjunto tormesino son suyos (su compañero Mito, con 4 dianas, acumula el 27%). “No me esperaba estar así, pero estoy contento con mi rendimiento. Siempre he metido goles y no me había fijado en esos datos., pero lo importante es ayudar al equipo de cualquier manera y si lo hago estoy contento”.

Habituado a hincharse a marcar en categorías inferiores, en su segundo año en la categoría, y a pesar de su juventud está destacando. “Es verdad que he marcado con las dos piernas y de cabeza, y tanto en rechaces como en algún disparo más lejano”, asegura el joven delantero del Santa Marta. Su último gol llegó contra el Palencia y desde entonces han sufrido cinco derrotas seguidas: “Ese es el problema y tenemos que salir de ahí cuanto antes”.

Montero lleva el 29% de los goles que ha marcado el Guijuelo en lo que va de temporada y Gabri el 26% de los del Salamanca, siendo los hombres más importantes de sus clubes en este apartado. Precisamente el punta madrileño del equipo del Helmántico es el jugador de los cuatro salmantinos que menos tiempo necesita sobre el campo para perforar la portería rival: ha marcado 5 goles en 767 minutos, a un promedio de 1 cada 153 minutos. El siguiente que marca más rápido es nuevamente Joel, con 1 tanto cada 164 minutos, y los otros dos atacantes que necesitan menos de 200 minutos para marcar son Caramelo y Montero, del Guijuelo.