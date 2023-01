El jugador del Santa Marta que lo ha jugado todo

Pablo Fernández, defensa de la Unión Deportiva Santa Marta, es el único futbolista de los equipos salmantinos en las primeras categorías que ha jugado todos los minutos de su equipo esta temporada: los 1.350 que llevan los tormesinos en la competición liguera en Tercera Federación. En la misma situación estaba Miguel del Río, guardameta al que el Salamanca UDS despidió ayer, y también hay que destacar el caso de Johan, portero que en Liga no se ha perdido ningún minuto con el Guijuelo, pero que en la Copa del Rey se ha quedado en el banquillo. Y Salva de la Cruz, también guardameta del Unionistas, dejó de acumular un pleno con su expulsión del domingo en Riazor.

Jon Rojo, Trapero y Souley son los otros jugadores que alcanzan al menos el 95% de los minutos con sus equipos.

Pablo ha jugado cada uno de los 90 minutos de los 15 partidos, contando con la confianza de Mario Amatria y el pasado domingo también con la del nuevo técnico, Alonso Fernández. “Mario apostó por mí en todos los encuentros y el nuevo entrenador ya me puso en el primero, así que a ver si las cosas no cambian”, reflexiona el protagonista.

El central tormesino reconoce que no es fácil llevar una racha así y no haberse perdido nada: “Se consigue trabajando mucho para evitar lesiones y así estoy pudiendo ayudar al equipo en todos los partidos. Estoy teniendo suerte y los entrenadores han confiado en mí”. Tampoco las sanciones se lo han impedido: “Hay que tener también suerte con las tarjetas y este año me está saliendo bastante bien, porque llevo muy pocas”.

A sus 22 años, explica las razones de su omnipresencia: “Se aguanta bien a mi edad y no estoy para quejarme. Un poco de gimnasio por la mañana, cuidarme y entrenar por las tardes”. “Desde el club me dieron importancia para esta temporada y se está cumpliendo, aunque luego no sabes si vas a jugar todos los partidos. Tanto como estoy jugando no sé yo si me lo esperaba. Todos los jugadores somos imprescindibles en el día a día porque los que menos juegan siempre ponen buena cara y ayudan al resto y luchando por estar ahí. Y la verdad es que sí me siento importante porque me están dando la oportunidad”, asegura el hombre que lo juega todo.