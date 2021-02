El Guijuelo esperaba aprovechar la mala racha del Deportivo de la Coruña para lograr un triunfo, pero los gallegos pusieron fin a siete jornadas sin ganar gracias a un gol de Lara en el minuto 26. Y es que, aunque los salmantinos pelearon de principio a fin y lo intentaron todo para arrancar, al menos, un empate, fue el equipo local el que tuvo mas control del esférico y mejores ocasiones.

Ya desde los primeros compases del Deportivo generó problemas a la zaga chacinera y en el minuto 8 Luis Lara se iba en velocidad y le ponía el balón a Raí, que fallaba cuando lo tenía todo a su favor enviando el balón fuera.

Lo intentaba el Deportivo ante un Guijuelo que trataba de hacerse fuerte en defensa, pero que veía como en el minuto 26 el equipo gallego se adelantaba en el marcador en otra acción del andaluz Lara, que cazaba un balón suelto en el área tras una buena jugada de Rayco y Raí.

El gol no cambió las cosas. El Dépor dominaba y conseguía generar buenas jugadas de ataque ante un Guijuelo que no se rendía y peleaba cada balón, pero que no conseguía acercarse a los dominios de Lucho ni arrebatarle el balón a los locales que, eso sí, no conseguían generar ocasiones claras de peligro. al menos hasta los últimos compases de la primera mitad, primero en un córner que Rayco no llega a rematar por poco y en el descuento de la primera mitad en un potente remate del propio Rayco que Salcedo desvió a córner.

La dinámica del encuentro no cambió en el inicio de la segunda mitad. El Dépor continuaba dominando y, aunque le faltaba pólvora en ataque, suyas seguían siendo las únicas ocasiones. Aunque hubo que esperar hasta el minuto 65, cuando Rayco enviaba el balón alto cuando estaba completamente solo ante Salcedo. Se animaban los locales y dos minutos mas tarde era Raí el que recibía un balón del canario e intentaba batir a Salcedo con un ´pase a la red´, pero su disparo se perdió a la izquierda de la portería visitante. Insistía el equipo gallego, que en el minuto 70 volvía a probar suerte tras una recuperación de Agbo en campo contrario. Conectó con Rayco y el canario dejó al primer toque para Villares, que llegando desde atrás entraba por la derecha e intentaba sorprender a Salcedo picando el balón por encima del guardameta, pero se le fue directamente fuera.

Avanzaban los minutos y el GUijuelo decidió arriesgar en busca del empate. Así, en el minuto 73 llegaba la primera ocasión clara de los visitantes en un rechace defensivo de los locales que Kamal empalmaba en la media luna, pero el balón se le fue demasiado alto. En el 81 era Isma Cerro el que a punto estuvo de rematar de cabeza un balón de Carlos Rubén.

Apretaba el Guijuelo, pero cuando mas volcado estaba el equipo salmantino en busca del gol, en el minuto 85, Kamal veía cartulina amarilla por una entrada sobre Borja Galán. Sus protestas ante el colegiado por esa tarjeta le costaron la roja, dejando a los visitantes e inferioridad numérica.

Aunque no se rindió el Guijuelo, que de ahí al final encerró al Dépor en su campo, defendiendo con cinco hombres ante un rival que no tenía nada que perder y que obligaba a Borja Galán a lanzarse en plancha para despejar un balón filtrado al área. También Razvan pudo empatar en el descuento en un un potente centro-chut que atrapó el meta local.