El Guijuelo consigue un punto en Getxo (0-0)

Ya son siete los partidos que acumula sin ganar un Guijuelo que, por lo menos, sumó un punto gracias a un gran trabajo defensivo y al corazón que desplegaron todos sus hombres. Pudo lograr la victoria, pero el asistente anuló por fuera de juego en el minuto 90 una jugada de Lara que terminó en las redes. Tampoco el Arenas tuvo la suerte ni el fútbol suficiente para pasar del triste empate final, y todavía no conoce la victoria en Fadura esta temporada. Cero a cero, una tangana al final y un punto en cada zurrón.

Había comentado Ángel Sánchez que si el Guijuelo quería salir del pozo de la tabla, tenía que dar su mejor versión en Fadura. Y a eso se presentaron en el campo del Arenas, a intentar jugar bien al balón o por lo menos a defenderse con orden, lo mejor posible, para tratar después de llevarse los tres puntos en juego. Se enfrentaban el farolillo rojo y equipo más goleado del grupo con el que menos tantos tantos había marcado en los diez encuentros disputados, es decir, un partido de urgencias máximas para unos y otros.

Y el que más lo iba a buscar y que tuvo más el esférico desde el pitido inicial sería el conjunto rojinegro. Sin profundidad ni llegadas, y con escaso fútbol, pero con la intención clara de dominar el encuentro para encontrar el camino del tanto que les diera la victoria. Aunque les costaba acercarse al área de Taliby, ya que los chacineros se batían el cobre con intensidad y se defendían con orden y muy juntos para evitar sorpresas.

Su capitán, Carlos Rubén, por delante de la cobertura, se multiplicaba en las ayudas y los vizcaínos chocaban una y otra vez contra el muro salmantino. Hubo que esperar más de media hora de juego para que alguno de los dos conjuntos rematara con criterio a portería, más allá de los centros bombeados al corazón del área. Sería el mediocentro local Theo el que sacaría una falta desde unos veinticinco metros que obligó al guardameta Taliby a efectuar una gran estirada para despejar la pelota. Con ese acercamiento a la meta rival se animaron los de Olaizola, que en el tramo final del periodo pusieron cerco al área visitante pero sin premio.

Los de Ángel Sánchez, este sábado con elástica verde en el feudo del histórico, ahora apenas cruzaban la divisoria ante el fuerte empuje de los areneros. Estos lo volvieron a intentar en pos de la ventaja. Ahora sería el lateral izquierdo Polanco el que en una larga cabalgada por su banda terminaba con un disparo que pegó en un defensor y se fue sin más problemas. Escaso bagaje atacante para unos y otros en una insufrible primera parte, en las que sólo se vio dos saques de esquina, ambos botados sin acierto por los de Getxo.

Tras el paso por vestuarios, cambió el decorado radicalmente. Ahora el que tenía mucho más el balón en su poder era el Guijuelo y los nervios llegaron a Fadura. El Arenas sufría en su área y Carrio tuvo que hacer acto de presencia para detener en dos tiempos un centro con efecto del exrojinegro Cristóbal.

Los locales perdían muy rápido el esférico en sus intentonas y los chacineros, muy enchufados a la contienda, provocaron su primer saque de esquina. Transcurría el minuto 52 y Pablo Espina, en semiplancha, remataba de cabeza a las manos de un bien colocado Carrio.

Escasos segundos después, en otra rápida llegada de la escuadra visitante, Sikorski se entretenía con el esférico en su poder ya dentro del área del conjunto vizcaíno y su remate pegaba en un defensor para terminar en un nuevo córner. Estos serios avisos de peligros salmantino despertaron a los locales, que intensificaron su presión en el centro del terreno y así consiguieron de nuevo hacerse con la pelota.

Y es por eso que se generaron ocasiones ante Taliby, aunque ni Unai Hernández, que remató de cabeza excesivamente alto, ni Zarzo, que remató raso y cruzado en otra buena oportunidad del Arenas de Getxo, pudieron batir la portería del almeriense, de los mejores de la contienda.

Los cambios en el tramo final del encuentro en unos y otros no variaron la dinámica del partido. Las ganas y el corazón no fueron suficientes para batir la portería rival y los dos equipos seguirán una jornada más en los puestos de descenso. Eso sí, con polémica tras ese tanto anulado a los chacineros en los compases finales y que acabó desembocando en una pequeña tangana al final con expulsiones para el banquillo de los vascos y alguna amarilla. No pasó la cosa a mayores, y el Guijuelo al menos se va de viaje con botín en la mochila.

LA FICHA

Arenas Getxo: Carrio (2); Ibarbia (2), Uranga (1), Káiser (2), Polanco (2); Parra (2), Theo (2); Zarzo (2) (Urkiza, -1- 73´), Aitor Ramos (1) (Vidal -1-, 78´), Unai Hernández (1) (Diego Fernández -sc-, 83´); Etxaniz (1).

CD Guijuelo: Taliby (3); Juanjo (2), Dan Ojog (2), Jesús Muñoz (2), Hernández (2); Carlos Rubén (3); Adrián (2), Cristóbal (3), Carmona (2) (Luis Lara -1-, 81´), Pablo Espina (2); Sikorski (2) (Bolaños -1-, 75´).



ÁRBITRO: Gao Aladro (Colegio asturiano). Tarjetas amarillas a Uranga (2A, 88´), Theo, Ibarbia, Káiser, Unai Hernández; Carmona, Juanjo, Adrián, Carlos Rubén y Cristóbal. Roja al segundo técnico local, Bordas (92´).



CAMPO: Fadura. Unos 800 espectadores. Jon Pérez ´Bolo´ y Joseba Etxeberria en el campo.