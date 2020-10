Kristian Álvarez va siempre con todo. No se guarda nada pero ni en el campo ni en la vida. Su madre falleció en México durante el confinamiento y no pudo desplazarse a su funeral ya que estaba en la capital salmantina. Eso le ha dejado un recuerdo marcado pero él lo utiliza como su fuerza para seguir luchando esta temporada.

–Primera victoria de la temporada...

–Sí, estamos muy contentos y es que con una victoria se trabaja con más tranquilidad. La semana anterior hicimos un buen partido pero no nos alcanzó para obtener un buen resultado. En cualquier aspecto de la vida, cuando todo marcha bien se afrontan mejor las cosas que están por venir.

–Vio otra cartulina amarilla pronto y tuvo que ser sustituido...

–Son acciones del juego. Cada árbitro lo ve de una forma diferente pero yo estoy tranquilo en ese sentido. Son cosas que pasan dentro del campo de juego.

–¿Le vigilan más de la cuenta los árbitros por su forma de jugar?

–No, no noto eso. Los árbitros son diferentes y casi nunca coincide que nos hayan pitado muchas veces a nosotros. Son cosas del juego lo de ver amarillas o no y cada colegiado tiene su temperamento.

–¿Qué le empujó a quedarse una campaña más en el Salamanca?

–Es un reto personal y por la confianza que me mostró la directiva. Estoy contento en el Salamanca y es que quiero que sea un impulso o para dar el salto a otro lugar o para conseguir seguir creciendo con el mismo Salamanca en otra categoría superior.

–¿Está más cómodo con defensa de cinco o de cuatro?

–En todas las posiciones en defensa he jugado y me da igual. Lo que mejor le venga al planteamiento del equipo.

–Se tuvo que quedar en el confinamiento en Salamanca...

–Sí, me quedé en Salamanca y es que mi madre falleció y la situación estaba muy complicada para viajar a México. Ha sido y es una situación muy complicada que nos afecta a todos. Tenemos que sacar fuerza entre todos y cuidarnos unos a otros y ser un grupo unido y fuerte para poder superar esta situación que nos ha tocado vivir.

–No pudo ir al funeral de su madre...

–No. Le diagnosticaron cáncer en noviembre y en diciembre me fui a México en los días festivos para verla pero después no pude estar en los últimos días por la pandemia del coronavirus. Ese recuerdo de ella y de no haber podido ir lo utilizo como fuerza para luchar esta temporada por mis retos. La situación ahora no es fácil para nadie pero en vez de pensar en lo mal que está uno hay que mirar lo feo que lo están pasando otros muchos. Lo pasé muy mal con lo de mi mamá pero su recuerdo es lo que me da luz y fuerza para seguir aquí en Salamanca y pelear por las grandes cosas que se vienen.

–¿Cómo es la vida en Salamanca para su familia?

–Están conmigo mi mujer y mis hijas de cinco y dos años. Estamos muy contentos de estar en esta ciudad y es que hemos hecho nuevas amistades y estamos muy cómodos.