El desliz del Salamanca: ¿para quién vende las entradas en la Boutique?

El Salamanca UDS, que finalmente ha decidido abrir -de manera parcial, eso sí- el estadio Helmántico para su debut en Liga de este domingo frente al Coruxo, ya tiene marcadas las normas para el acceso de los abonados de la provincia (recordemos que los de la capital no pueden asistir al estar confinada la ciudad), así como aquellos aficionados que quieran acudir y que no sean abonados. Ya que las 1.500 butacas habilitadas entre el Fondo Sur y la Tribuna superan el número de socios con derecho a acceso.

Dentro del protocolo de entrada -que deja muy claro que no se puede acceder al recinto sin declaración responsable contra la COVID, DNI y entrada o abano- llama la atención el lapsus que ha tenido la dirección general del club. En este sentido, a Rafael Dueñas, siempre tan meticuloso y prudente (pues este mismo viernes reconocía a este diario la posibilidad de que el estadio no se abriera como sucedió con el choque del filial, por las recomendaciones de Sanidad), se le ha escapado que uno de los puntos de venta de entradas (el de la Boutique del Pasaje de la Plaza Mayor) no tiene ningún sentido, pues como, bien apunta el propio club, “debido a la situación que vive Salamanca capital, que imposibilita la salida y entrada de sus habitantes sin causa justificada, instamos a que nuestros aficionados sean responsables y no incurran en errores que pueden acarrearles sanciones y menoscabar el enorme esfuerzo del club”. Entonces, ¿para quién habilita ese punto de venta? Ya que los aficionados de la capital no pueden acudir, y los de la provincia no puede entrar en la capital sin causa justificada... Un desliz del protocolo que puede acarrear más que un malentendido entre afición y club.

Por otro lado, las entradas se podrán adquirirtambién en las oficinas del Estadio Helmántico los días jueves 22 y viernes 23 de octubre en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas y también el día del partido de 10.30 a 13.30 y de 15.30 horas hasta el comienzo del choque, a las 17 horas, en las oficinas del Helmántico. Cabe recordar que sólo se abrirá la primera puerta de la carretera de Zamora, donde se situará el control de entrada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

DNI, abono/entrada y declaración responsable.