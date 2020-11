El derbi tibio entre el Guijuelo y el Salamanca que los dos quieren ganar

El derbi entre el Guijuelo y el Salamanca no es tan antagónico como el de los dos clubes de la capital pero todo el mundo quiere ganarlo. No hay una rivalidad extrema y más que una batalla es un choque entre vecinos. Además, por la pandemia solo habrá unas 350 personas este domingo en el Municipal Luis Ramos de Guijuelo. Con todo esto pierde temperatura el encuentro fuera del verde pero dentro del terreno de juego sí que habrá calor e intensidad y es que ninguno de los dos se puede permitir una derrota.

El Guijuelo es que el más necesitado llega y es que los chacineros han sumado un punto de seis en las dos primeras jornadas. Están enrabietados los jugadores entrenados por los hermanos Montes y es que perciben que se les ha resistido la victoria en las dos primeras jornadas por pequeños detalles. El Guijuelo solo cuenta con la baja de Manu Molina.

El Salamanca visita el Municipal Luis Ramos con la premisa de que tiene que ganar. Bueno en realidad está obligado a hacerlo siempre, como ‘club histórico’, que diría Sergio Egea. El argentino no podrá contar con el colombiano Anderson Arroyo por motivos burocráticos y deja fuera de la lista al argentino Duma, que sigue poniéndose en forma tras ser el último en llegar. Egea podría repetir el once del Coruxo hoy ante el Guijuelo, solo con el Puma en punta y es que ese axioma conservador de que lo que funciona no hay que tocarlo está muy establecido en el gremio de los de la pizarra.

Será interesante ver quién es el que se hace con el balón en propiedad. La propuesta futbolística de los hermanos Montes en el Guijuelo se centra en el esférico mientras que el Salamanca de Egea quiere ser protagonista siempre, juegue donde juegue. De todos modos, en las dos visitas del Salamanca al Municipal chacinero siempre han sido negativas.

En la campaña 2018-2019 vencieron los verdes con un solitario gol de Manu Fuster mientras que la pasada temporada el Salamanca consiguió vencer 1-2 pero los dos goleadores, Martín Galván y Uxío, se fueron lesionados de gravedad. El mexicano estuvo un par de meses parado tras romperse un dedo del pie tras marcar y el gallego se rompió el cruzado de su rodilla izquierda tras hacer el primero y se acabó perdiendo toda la temporada pasada. Uxío presumiblemente no saldrá hoy de inicio pero si tiene minutos en el Municipal tendrá una oportunidad de desquitarse y de cerrar el círculo ya que se ha cumplido ya un año de su grave lesión.

Medio centenar de entradas a la venta este domingo

Las 350 entradas que se ponían a la venta para ver el encuentro entre el Guijuelo y el Salamanca UDS que se disputará este domingo a las 17:00 horas en el Municipal Luis Ramos no se han agotado. Los socios del Guijuelo tenían prioridad, pero aún quedan 50 localidades que se venderán antes del encuentro, entre las 15:30 y las 17:00 horas. Todo aquel que quiera adquirir una podrá hacerlo. El precio para los socios es de 5 euros en fondo, 8 en tribuna baja y 10 en tribuna alta. Mientras que los no socios deberán abonar 20 euros.

PROBABLES ALINEACIONES

GUIJUELO: Molina, Pina, Josín, Jonathan, Parra, Zamorano, Kamal, Carlos Rubén, Pozo, Gil y Lolo Plá

SALAMANCA: Javi Jiménez, Nacho, Kristian, Delorenzi, Candelas, Sergio Molina, Mora, Llorente, Ernest, Telles y Puma Chávez