El Depor no contará con sus principales goleadores frente al Unionistas

La mitad de los goles del Deportivo, rival del Unionistas el sábado en Riazor a las 18.30 horas, no estará ante el cuadro de Luis Ayllón en el partido histórico de los salmantinos. El Deportivo, ya clasificado como segundo para los playoff de ascenso a Segunda, tiene un problema con las tarjetas que va a solucionar en el choque ante el Unionistas.

El tridente del Deportivo (Miku, Quiles y William de Carmargo) no jugará ante el Unionistas. Entre los tres suman 33 de los 59 goles que ha marcado el Deportivo esta temporada. William de Camargo, con tres goles este curso, vio la quinta amarilla ante el Valladolid B la pasada jornada y cumplirá ciclo. Miku, ex delantero de la Unión Deportiva Salamanca, suma 12 dianas, pero no estará ya que tiene cuatro amarillas y en caso de ver la quinta ante el cuadro de Luis Ayllón se perdería el primer partido de playoff de ascenso a Segunda. Si no juega y no ve amarilla, automáticamente después del partido pasaría limpio a la ronda final, como establece la norma de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En su misma situación está Quiles, máximo realizador del Deportivo y pichichi del grupo I de Primera RFEF con 18 goles. Tampoco jugará para no ver la quinta y pasar limpio sin amarillas a los playoff de ascenso a Segunda División.

Además, el defensa Héctor Hernández también vio la quinta amarilla ante el Valladolid B y no estará tampoco ante el Unionistas.

Todo hace pensar que el Deportivo saldrá con su versión B ante el Unionistas el sábado con la intención de limpiar tarjetas en los apercibidos y dar descanso a los más utilizados. No obstante, el conjunto gallego con su versión menos habitual sigue teniendo un plantel de mucha calidad y no será un encuentro fácil para los de Luis Ayllón.

Por su parte, el bloque entrenado por Luis Ayllón regresó ayer a los entrenamientos tras varias jornadas de descanso y ya prepara la histórica cita en Riazor del sábado a las 18.30 horas.

No será el Deportivo de las grandes ocasiones, pero seguirá siendo un rival muy peligroso para el cuadro salmantino.