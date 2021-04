El Salamanca lleva meses en el alambre para no caer a Tercera RFEF pero es que además se aferra al más difícil todavía ya que el bloqueo de la FIFA por ser club deudor le impide inscribir a jugadores desde la base al primer equipo. Este obstáculo, que no es deportivo sino que viene por la mala gestión de Manuel Lovato y su equipo, ha provocado que en las últimas semanas el conjunto que dirige Lolo Escobar compita con lo puesto. El extremeño cuenta solo con 13 jugadores y los fichajes que pidió aunque fuera con el mercado cerrado (jugadores sin equipo) no se han podido ejecutar por el problema con la FIFA. Escobar nada más acabar el mercado de incorporaciones tras el mes de enero dejó claro públicamente que buscaban un centrocampista y un meta sub23.

El Salamanca ‘mantuvo’ contactos con jugadores que eran ofrecidos o recomendados pero ‘casualmente’ a la directiva no le valía ninguno o las negociaciones no acaban fructificando pese a que eran a un coste económico muy bajo. La imposibilidad de no poder inscribirles era la cuestión de peso que había detrás pero Lovato y su equipo ocultaron este bochorno a los agentes para no dar explicaciones de los problemas que había con la FIFA.

El primer equipo del Salamanca solo ocupa 19 de las 22 fichas que tiene de margen. Las tres plazas libres que quedan son para jugadores sub23 pero no se han cubierto por el bloqueo de la Federación Internacional de Fútbol.

De este modo, el cuadro salmantino se jugará el ser o no ser para no caer al pozo de la Tercera RFEF, quinta categoría nacional el próximo curso futbolístico, con una plantilla excesivamente corta. En portería el único portero con ficha del primer equipo es Javi Benítez. El meta del filial Mike hace de suplente al no haber llegado un meta sub23 como se pidió desde el cuerpo técnico. En el club saben que están jugando con fuego ya que una sanción o una lesión de Javi Benítez dejaría al Salamanca en las manos de este joven meta mexicano sin experiencia en el fútbol europeo.

La defensa con alfileres. En defensa, otro que no tiene recambio es Candelas en el lateral izquierdo mientras que en la banda derecha Arroyo se ha hecho con el puesto de titular y tiene a Nacho como teórico sustituto. En el centro de la zaga si falla Ayala o Casado el único en el que confía Escobar es en Leo Sepúlveda, con ficha del filial. Kristian y especialmente Delorenzi no cuentan para el técnico extremeño.

Tridente sin recambios. El triángulo del centro del campo es de Amaro, Sergio Molina y Llorente pero no hay plan B. Los mexicanos Télles y en especial Mora tampoco son opciones para el cuerpo técnico a no ser que sea en los minutos finales de los partidos para dar descanso a alguno de los indiscutibles.

Los cambios, en el ataque. En ataque Lolo Escobar tiene un esquema básico con Javi Navas por derecha y el Puma de nueve. El resto se van combinando en función de si sigue apostando por Ernest o saca a Camacho o a Juancho. Uxío es el recambio del Puma Chávez aunque no está teniendo muchos minutos. Por dar más oxígeno a los atacantes la línea ofensiva es la que más cambios tiene durante los partidos. La idea en esta recta final de temporada está más que clara y es que el Salamanca busca salvarse pero tentando a la suerte con una plantilla corta por sus problemas con la FIFA.