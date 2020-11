Hablado de lo deportivo, Sergio Egea afrontó las preguntas que ya sabía con su destitución pululando por el ambiente si no se saca un buen resultado en Pontevedra y a la tercera pregunta, abandonando la rueda de prensa sin contestar, demostró estar todo lo nervioso que había negado anteriormente: “No temo por mi puesto. Uno está para trabajar”, afirmó de inicio. Y apuntó matices a por qué no estaba nervioso: “La situación no es cómoda, pero tenemos que rendir al máximo, no hay que perder los papeles y tenemos que buscar que el equipo compita de la mejor manera, queremos dar un golpe para demostrar que somos buenos profesionales”.

Esa es su relación con la plantilla, ¿pero con la junta directiva?, se le preguntó a renglón seguido: “Converso todas las semanas con la directiva. Creo en los proyectos, todos te hacen madurar y hacer mejor los trabajos. En ninguna especialidad se miran semanalmente y aquí sí, las urgencias y las prisas son horribles...”.

La duda, en una liga corta y con tan solo 3 puntos con un cuarto de liga jugado, era obvia: la temporada no invita a tener la misma paciencia que con 38 jornadas de liga normales por delante. Egea obvió responder y se levantó sin dar más explicaciones: “Vais por derroteros que no...”. Su hijo, le esperaba con el coche en marcha para salir despavorido.