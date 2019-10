Derrota del Santa Marta DH en Majadahonda (4-0)

Mal encuentro el disputado por la UD Santa Marta que cayó goleado en Majadahonda por un contundente 4-0. La estrella del encuentro fue el rumano Dumi que terminó con un hat-trick particular pasando por encima de la endeble defensa salmantina. Nada más empezar el encuentro primer mazazo para el Santa Marta. Dumi controla el esférico dentro del área y tras disparar y al rechace de Isaac consigue por bajo el primer tanto local.

No reaccionaron los visitantes que antes de la media hora encajaba el segundo tanto. Contra de Dumi por banda derecha y tras internarse, en el mano a mano con Isaac lo batía de disparo cruzado. No se le notaba atisbo de remontada al conjunto santamartino que justo antes del descanso recibía el 3-0. Derribo de Gil al delantero local Ruizma que el árbitro no dudó en señalar penalti. El capitán local Del Val de potente disparo situaba el 3-0 camino de vestuarios.

Ya en la segunda parte más de lo mismo que lo visto en la primera, el Majadahonda seguía apretando mientras que el Santa Marta sufría para frenarles. El definitivo 4-0 llegó con un centro-chut de Dumi por el flanco izquierdo que sorprendía a Isaac por alto y se colaba por el segundo palo. Bonito gol para el delantero rumano que firmaba un excelente triplete que llamaba la atención de todos los aficionados presentes en la grada. Sólo Joe pudo haber logrado el tanto del honor visitante pero sus dos disparos se encontraron con Nico. La próxima semana el Santa Marta recibe en casa al todopoderoso Real Madrid.

LA FICHA

MAJADAHONDA: Nico (3); Casa (3), Pablo (2) (Cuesta 72’ (2)), Paul (2), Jorge (3); Del Val (3), Alberto (2) (Tito 72’ (2)), Dante (2), Sergi (3); Dumi (4) (Andro 75’ (1)), Ruizma (2) (Enzo 60’ (2)).

SANTA MARTA: Isaac (1); Tena (2), Carlos (1), Marcos (1) (Rodri 46’ (1)), David (1); Camilo (1), Julio (1) (José 64’ (1)), Gil (1); Tomi (1) (Adri 58’ (1)), Joe (2), Fran (1) (Pascasio 58’ (1)).

GOLES: 1-0, (2’) Dumi. 2-0, (27’) Dumi. 3-0, (44’) Del Val (pen.). 4-0, (51’) Dumi.

ÁRBITRO: Pérez Muley (colegio madrileño). Amonestó a Tito; Joe, Julio, José.

CAMPO: La Oliva. Unos 130 espectadores