Así va a ser la segunda fase para los conjuntos salmantinos de Segunda B

La segunda fase de Segunda B que comienza este fin de semana trae para los equipos salmantinos diferentes retos en función de cómo han sido sus evoluciones en el primer tramo de competición. El Unionistas, una vez que se ha asegurado su presencia en la Primera RFEF clasificándose entre los tres primeros, disputará sin presión la segunda fase con la opción de meterse en los playoff de ascenso a Segunda. Con los 30 puntos que ha conseguido hasta ahora (se arrastran a la segunda fase) entra en un grupo de seis equipos en los que se medirá solo a Cultural Leonesa, Valladolid B y Burgos, a ida y vuelta, con la máxima igualdad. Exceptuando el Burgos, que tiene 39 puntos, los cinco equipos tienen casi las mismas opciones. La Cultural Leonesa suma 31 puntos pero el Zamora, Celta B, Valladolid B y el Unionistas empatan a 30. La clave para el conjunto salmantino es que pueda aprovechar sus tres encuentros como locales para sumar el mayor número de puntos posibles. Los tres primeros y el mejor cuarto de todos los grupos pasan a los playoff de ascenso a la categoría de planta del fútbol español.

La segunda fase para el Salamanca y el Guijuelo es más dramática ya que ambos parten de que ya han perdido una categoría al no tener opciones de ir a la Primera RFEF. Ahora pelearán por quedarse en la Segunda RFEF y no caer a una Tercera RFEF que será el escalón más alejado del fútbol profesional el próximo curso. El Salamanca, con Lolo Escobar de la mano, llega con muchas opciones de meterse en los puestos de permanencia, algo que tiene muy complicado el Guijuelo, aunque no imposible. Los chacineros están a ocho puntos de la permanencia y faltan ocho jornadas por disputarse.

En los próximos dos meses se decidirá el futuro de los tres equipos salmantinos aunque lo que ya está claro es que el Unionistas ha tomado ventaja a sus vecinos del Salamanca y del Guijuelo.