A Lolo Escobar le toca inventarse un ‘9’ para Oviedo

El plan de Lolo Escobar para salvar al Salamanca de caer a Tercera RFEF está muy vivo tras una gran segunda vuelta de la primera fase pero está cogido con alfileres en cuanto a efectivos disponibles debido a que el técnico extremeño tiene un abanico muy reducido de jugadores con los que cuenta que no superan los 14 futbolistas.

Escobar tiene su once tipo (Javi Benítez, Candelas, Arroyo, Casado, Ayala, Llorente, Amaro, Molina, Navas, Camacho y Puma) y cuando las lesiones o las sanciones aparecen comienzan los problemas. El domingo a las 17.00 horas en el Requexón para medirse al Oviedo B el técnico del Salamanca no podrá contar con el Puma Chávez, por acumulación de tarjetas amarillas, ni con Uxío, que tras dar positivo este fin de semana deberá estar al menos 10 días confinado en su domicilio. Son los únicos dos delanteros natos con los que cuenta Escobar por lo que le tocará improvisar en la punta de ataque. No le queda otra. Camacho o Javi Navas, pese a no ser nueves tienen muchas papeletas para intentar jugar en la posición de ‘9’. Juancho López podría ser otra opción pero su estado físico no invita al optimismo para que pueda aguantar 90 minutos en la cita clave ante el filial ovetense.

La mala planificación deportiva es la clave para que Escobar no tenga fondo de armario para ir superando los obstáculos que trae la competición en forma de lesiones y de sanciones. La revolución que pretendía el Salamanca en el mercado invernal se quedó a medias y cuando los estragos de la competición afloran se nota, y mucho, que el plantel con el que cuenta el extremeño está muy limitado.