España remonta a Argentina con doble ración de Nadal

El equipo español de Copa Davis jugará semifinales del nuevo formato que se está estrenando esta semana en Madrid contra Gran Bretaña, después de remontar este viernes (2-1) a Argentina en el decisivo punto de dobles con Rafa Nadal y Marcel Granollers que terminó pasadas la 1 de la noche, en una fiesta completa en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica.

Nadal, al rescate y con doble ración. El campeón de 19 ‘grandes’, dos este 2019, celebró con más rabia y emoción si cabe que en París o Nueva York un ‘break’ en el cuarto juego, para vislumbrar la victoria sobre Argentina que aún tendría que jugar dos sets más. La albiceleste ansiaba revancha, tras cuatro series perdidas entre ellas dos finales (2008 y 2011), pero un monstruo andaba suelto.

El triunfo de Guido Pella sobre Pablo Carreño abrió la opción de sorpresa en la Caja Mágica, pero Nadal empató la serie en su 27ª victoria individual seguida, 6-1, 6-2 a Diego Schwartzman, y remató en el dobles, como contra Croacia. El número uno del mundo con la ‘Roja’ puesta es invencible. Junto a Granollers, a pesar de haber jugado dos torneos en 2012 o debutado en Davis el miércoles, lo bordaron ante Leonardo Mayer y Machi González (6-4, 4-6, 6-3).

“En verdad jugamos desde pequeños”, dijo Nadal tras el rodaje en pareja contra los croatas. El balear gigante desde el fondo de la pista y tirando del carro, y el catalán furtivo en la red y dando la sabiduría táctica. Con el 4-1, la mayoritaria grada rojigualda --en sano pique con la charanga sudamericana-- y la dupla local se relajaron en un juego de errores que igualó el set. El ataque español volvió con 5-4 para sacar el parcial al resto.

La dupla argentina aún lo peleó, salvando un ‘break’, rompiendo después a Granollers y evitando dos opciones españoles de recuperar la rotura (2-4). Así forzaron el tercer set, donde Nadal cogió las riendas, reactivó la mejor versión de su compañero y encendió a toda la pista. El balear volvió a apretar el puño con el ‘break’ y 3-0, principio del fin de Argentina en su búsqueda de revancha. España, a dos pasos de la sexta Ensaladera, se cita ahora con una Gran Bretaña pendiente de Andy Murray, quien solo jugó un desfondado debut.

‘SEGUROS DE VIDA NADAL’, ESPAÑA TIENE AL MEJOR

Ya sea para salvar una eliminatoria, como contra Rusia, o para ganarla, como hizo ante Croacia, Nadal no falla con ‘la Roja’ puesta. El número uno sacó su mejor actuación esta semana en la Caja Mágica y voló contra su amigo Schwartzman, con quien puso un 9-0 en duelos directos. Un vendaval entró en la Manolo Santana, con todo su repertorio en el primer juego. Un gran saque, derecha ganadora y revés contundente, y lo mantuvo hasta que en una hora ganó.

En 26 minutos tenía ya el primer set, volando en un 6-1. Schwartzman pudo respirar en el banco, pero no en la pista. Nadal volvió al ataque y en su tercera bola de ‘break’ volvió a romper temprano. Sin fallo con primer saque, el de Manacor no se conformó con el 3-1 y cambió el panorama español con otro 6-1. La tarde pintaba a sufrida, como padeció poco antes Carreño, comido por “los nervios de un partido así”, como reconoció en rueda de prensa.

No era “un partido normal” y al final lo pagó, también en lo físico en un duro tercer set, tras un mes de inactividad y una temporada marcada por las lesiones. La jornada en la Manolo Santana comenzó con un sentido minuto de silencio, por la muerte del padre de Roberto Bautista, cuyo hueco ausente respetaron en la formación para los himnos. La triste ausencia del de Castellón obligó al paso al frente de Carreño, para hacer su debut ya en los cruces.

El torneo volvió a deparar un mal trago para el actual número 27 del mundo, como en sus dos últimos partidos con derrota aunque fuera decisivo hace dos años contra Croacia. Con un gran saque y dominio desde el fondo de la pista, Carreño cocinó el primer set, a pesar de tener que cerrarlo en una apretada muerte súbita. En el segundo parcial, el argentino se mantuvo al acecho, rompió en cuanto dio respiro el saque de Carreño y olió la sangre para forzar el tercero. Un derrumbe físico y moral de Carreño encumbró a Pella con un 6-1, la única alegría argentina por la entrada en acción de Nadal.

Por un puesto en la final, a las 17:30 este sábado, a España le espera un equipo británico que por segunda jornada seguida no contó con Andy Murray, quien ya confesó el primer día su falta de forma. Kyle Edmund entró en escena por el escocés y no falló (6-3, 7-5) ante Philipp Kohlschreiber. Dan Evans, que venía de perder dos partidos, se impuso a Jan-Lennard Struff 7-6(6) 3-6 7-6(2) y cerró un 2-0 que no necesitó del duelo de dobles.