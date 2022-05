El V Torneo de Golf LA GACETA arranca este viernes en La Valmuza con 250 participantes

El V Torneo de Golf de LA GACETA arranca este viernes en el campo de La Valmuza y se prolongará hasta el domingo con 250 participantes en una de las citas más destacadas del golf salmantino. Este torneo en septiembre de 2021 ya sirvió para desprecintar el campo de golf salmantino tras la reapertura del mismo gracias al impulso del Grupo Andrés. Ahora, llega con la premisa de ofrecer tres jornadas de golf y buen tiempo a los participantes que buscarán hacerse con el título que se llevó Gustavo Pérez Portilla, en primera categoría, en la edición anterior.

El reclamo del torneo es pronunciado y es que además cuenta con una suculenta lluvia de premios para los participantes en el evento.

La cita se jugará en la modalidad stableford hándicap (individual). La competición estará dividida en tres categorías mixtas por hándicap. Habrá premios para los tres primeros clasificados por categoría y una decena galardones especiales, además de una veintena de regalos que se sortearan entre los participantes el domingo a partir de las 18.00 horas, según marcan las bases de la competición.

Este V Torneo de Golf de LA GACETA está impulsado por Grupo Andrés y cuenta con el patrocinio de Universidad Pontificia de Salamanca, Aceinsa Movilidad, Colisée, Autoescuelas España y José María Rozas Abogados, además del apoyo de un sinfín de colaboradores.

El pistoletazo de salida del torneo es en la tarde de este viernes con salida a tiro a las 16.00 horas. Este sábado las salidas a tiro serán a las 8.30 y a las 15.00 horas. Por último, el domingo la salida al campo será a las 8.30 horas.

Todos los inscritos recibirán un regalo Welcome Pack por participar compuesto por un polo, una caja de 3 bolas Callaway, una botella de vino tinto Liberalia Tres de la D.O. Toro cortesía de Bodega Liberalia y Comercial d.tres y una botella de AOVE del Club del Gourmet de El Corte Inglés. Además todos los jugadores disfrutarán de un avituallamiento cortesía del restaurante Aire by Tapas y Carrasco Ibéricos en el hoyo 9 y de un refresco de cortesía de Biozum entre los hoyos 11 y 12.