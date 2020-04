El triste final de carrera de este tenista salmantino afincado en Estados Unidos por culpa del COVID-19

El tenista salmantino Alberto Pérez a los 18 años se fue a EEUU a la Universidad Campbellsville en el estado de Kentucky con una beca deportiva y comenzó la carrera de Matemáticas y Física. Ahora con 22 años y terminando sus estudios universitarios le ha cogido el coronavirus que ha suspendido su última temporada como tenista y ha precipitado su adiós a la raqueta de forma competitiva. “Alguna pachanga con los amigos sí que jugaré pero no a este nivel”, admite, justo después de haber asistido a una de sus clases on line desde su casa en Campbellsville (Kentucky).

–Llega el coronavirus y paraliza todo el deporte en EEUU...

–Sí, aquí en EE.UU. en la universidad la temporada de tenis es de febrero a mayo. Había planificados unos 25 partidos estos meses para nosotros pero solo habíamos jugado seis y pararon todo por el COVID-19. Esta era mi última temporada y se ha precipitado todo con esta situación.

–Entonces, el coronavirus precipita su despedida del tenis...

–Sí, era mi última temporada y después tengo pensando irme a una universidad más grande y hacer un master y un doctorado. Yo estudio Matemáticas y Física pero no quiero dedicarme a dar clases sino que me gusta más la investigación y por eso quiero seguir formándome y hacer el doctorado. Todo esto no lo veo ya compatible con el tenis de alto nivel ya que la exigencia de entrenamientos y competiciones no es compatible con los estudios que quiero hacer. Me hubiera gustado que el final de mi etapa del tenis fuera de otro modo pero es que lo que hay. De todos modos, no es mi final con la raqueta ya que alguna pachanga con amigos sí que jugaré pero no a este nivel.

–Y ahora, estos días, ¿pueden entrenar?

–Sí, nos dejan canchas y material para poder entrenar pero la competición está cancelada. Comenzamos a jugar pero a mediados de marzo se canceló todo y los entrenamientos ya dejaron de ser obligatorios.

–Decidió quedarse y no volver a España...

–Sí, vi que regresar a España estaba complicado y que además con todo lo que está pasando allí no era muy recomendable. Para volver a Salamanca tendría que pasar por aeropuertos y demás y el riesgo de contagio se elevaría y decidí quedarme. Hay gente de la Universidad que se ha ido pero yo me he quedado hasta que esto se tranquilice y pasen unos meses.

–¿Cómo está llevando el confinamiento ahora?

–Cuando empezó todo me fui de la residencia universitaria donde vivía y es que nos devolvieron lo que restaba de curso y con ese dinero decidí irme a una casa con compañeros para estar más tranquilo. Vivo ahora en un pueblo pequeño de unos 15.000 habitantes que se llama Campbellsville.

–¿Hace vida normal?

–Sí, no hay cuarentena como en Salamanca. En esta zona hay muy pocos casos aunque intento salir lo menos posible y cuando lo hago a hacer la compra o a realizar ejercicio voy siempre con mascarilla y guantes. De momento, no hay tanto problema como en Italia o en España en la zona en la que estoy yo. Pero es que EE.UU. tiene 300 millones de habitantes y la sanidad no es tan accesible como en España. En un pueblo como en el que yo vivo no hay tanto problema pero en grandes ciudades sí que está afecta.