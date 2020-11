El fútbol, el único que se libra de las nuevas limitaciones por el coronavirus

El nuevo paquete de medidas restrictivas para paliar la pandemia del coronavirus en Castilla y León, que entran en vigor la noche del jueves al viernes a las 00.00 horas, deja al deporte salmantino muy tocado y es que las nuevas limitaciones le afectan casi de lleno.

El enésimo plan de la Junta incluye el “cierre de instalaciones y centros deportivos para la realización de actividad física que no sea al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial. En todo caso queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos que no sean al aire libre”. De este modo este fin de semana el Salamanca sí podrá abrir el Helmántico a sus aficionados, aunque sea de forma limitada, mientras que el Balonmano Salamanca y el Usal La Antigua, que juegan en casa en los pabellones Río Tormes y Würzburg, respectivamente, deberán competir sin público en las gradas. El Aquimisa Carbajosa, de LEB Plata, y el Perfumerías Avenida, de Liga Femenina, tienen sus compromisos ligueros fuera de casa y en este primer fin de semana no sufrirán las consecuencias de estas medidas frente al COVID impuestas por la Junta de Castilla y León.

Las nuevas medidas del Gobierno regional tendrán validez, de momento, hasta el próximo 19 de noviembre por lo que afectará a dos jornadas de Liga en la mayoría de las competiciones de ámbito nacional.

El director general del Salamanca, Rafael Dueñas, confirmó a este diario que sí habrá público en el Helmántico este domingo a las 17.00 horas en su partido de liga ante el Racing de Ferrol. No obstante, Dueñas especifica que el club esperará a la publicación oficial de la Junta de los aforos en recintos deportivos abiertos para limitar el número de aficionados que sí podrán entrar en el estadio Helmántico. El Salamanca ya ha tenido público en el Helmántico en varios partidos como el amistoso ante Las Rozas o el primer partido de Liga en casa ante el Coruxo. A la espera de lo que diga hoy la Junta en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), la norma regional habla de un 50% de aforo máximo del recinto siempre y cuando se respete la distancia de seguridad de un 1,5 metros. Haciendo eso los aforos se reducen a un tercio y es improbable poder llegar al 50% por una cuestión de espacio.