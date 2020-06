El coronavirus 'positivo' para este deportista salmantino

Lorenzo Santolino está de vuelta y con fuerzas renovadas. Casi cinco meses después de sufrir una lesión en el último Dakar, el salmantino está totalmente recuperado de la operación para reconstruir cúbito y radio y ha dado el pistoletazo de salida de su temporada que le tiene que llevar de nuevo a Arabia.

–Lo primero, ¿cómo se encuentra tras su lesión?

–Ya bien. Tras le lesión en el Dakar parecía en un primer momento que no iba a tener para tantos meses pero después sí que me vieron que tenía para más tiempo. La rehabilitación me dijeron que podría durar entre cuatro y seis meses pero hemos ido despacio y sin forzar ya que con la llegada del coronavirus no había prisa por volver. Se ha consolidado todo y el dolor es insignificante y se debe a la vuelta a los entrenamientos después de tanto tiempo. Estoy muy contento.

–Es complicado en la situación actual fijar fechas pero qué reto competitivo se marca en el calendario...

–La primera competición espero que sea el rally de Marruecos que es la prueba mítica antes del Dakar. Será a principios de octubre y estoy trabajando pensando en competir en esa fecha. Están trabajando para que se pueda celebrar y si todo va bien espero estar allí.

–El objetivo de la temporada es llegar al Dakar...

–Sí, por supuesto. No nos sobra tiempo pero podemos llegar bien a esa cita que es el objetivo. Tendré que entrenar mucho el físico y en moto. En tema de navegación al disputarse menores carreras por el coronavirus y por la lesión será lo que más me cueste pero lucharemos por estar en el Dakar.

–A la tercera va la vencida para terminar el Dakar...

–Sí, será mi tercera participación y ya se sabe que las dos anteriores no tuve mucha suerte. Mi gran objetivo es poder terminar por fin el Dakar y si además puedo hacerlo en una buena posición pues sería genial.

–Por lo menos ya tiene experiencia en esa prueba tan dura y no es novato...

–Sí, novato no voy a ser pero en la primera participación solo pude recorrer la mitad y en el segundo casi lo acabo pero tampoco tuve la ocasión de finalizarlo. He estado parado mucho tiempo, cinco meses, y eso en cualquier deportista de élite es un mundo. Es como si empezara de cero y tengo que ir evolucionando y cogiendo confianza.

–De momento, el Dakar no ha sufrido variaciones por el coronavirus...

–Si todo evoluciona bien con la pandemia no creo que haya problemas pero si no trabajarían en un plan B. Es una organización muy potente acostumbrada a celebrar grandes eventos.