El 88% de los clubes de LaLiga apoya un modelo de arbitraje “independiente” de la RFEF

El 88% de los clubes de LaLiga tiene “la voluntad” de “evolucionar hacia un modelo de arbitraje independiente” de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como ya ocurre en la Premier League inglesa, en la Bundesliga alemana y en la MLS estadounidense, según una encuesta realizada por LaLiga entre sus 42 clubes.

“Esta semana, en la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga, se realizó una encuesta anónima entre los 42 clubes sobre la situación arbitral del fútbol profesional”, ha indicado este viernes el organismo que preside Javier Tebas, a través de su canal de Telegram.

Los resultados de dicha encuesta “mostraron la voluntad de la mayoría de clubes de evolucionar hacia un modelo de arbitraje independiente y transparente”, como el que ya tienen las principales ligas de Inglaterra, de Alemania y de Estados Unidos.

“El 88% de los clubes de LaLiga apoya la instauración de una compañía/organización independiente de la Federación con estructura propia para la gestión y organización del arbitraje en el fútbol profesional español”, ha subrayado la nota de prensa.

“Este modelo ya se está aplicando en Alemania (2022), Inglaterra (2001) y EE.UU. (2012). En estos modelos participan las federaciones y las ligas correspondientes y es aprobado y aceptado por la FIFA”, ha subrayado el texto.

De igual modo, el documento con los resultados de la encuesta ha añadido que “los clubes, en un 61%, creen positivo que el sindicato de futbolistas AFE participe en el citado modelo de gestión arbitral”.

El 86% de los clubes “cree que los profesionales del fútbol no tienen claro, o sólo algunas veces, cuándo va a intervenir o no el VAR, aun conociendo perfectamente el protocolo”. Y el 100% afirma que “los profesionales del fútbol no entienden el criterio de las manos”.