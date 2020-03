La pequeña María da positivo en Covid-19 en medio de su partido contra el cáncer infantil

A María-a secas, que es su nombre deportivo- no poder jugar esta cuarentena no le pilló de nuevas, por desgracia. De los 16 partidos que lleva jugados su equipo no ha podido disputar uno solo. Su terreno de juego se ha encontrado este curso en el hospital: 'Ewing', tiene la culpa -el tipo de enfermedad infantil que padece-.

Sin embargo, eso no ha impedido estar en todos y cada uno de los siete triunfos que ha logrado el Calvarrasa de Abajo -su equipo- en la Liga, porque la dedicatoria siempre es la misma, y tampoco celebrar los 40 goles exactos que han anotado hasta el parón obligado: "No veas lo que se le echa de menos, cuando un compañero tiene un fallo es la primera en animarla", apuntaba tras el primer encuentro sin ella, Tito, el coordinador del club. El sarcoma que padece tampoco le ha frenado a la hora de disfrutar en primera persona del partido histórico entre el Unionistas y el Real Madrid en Las Pistas. O ser una más de la Supercampeonas de la Supercopa Femenina que se disputó en el Helmántico, en la que fue la encargada de abrir la final con el saque de honor...