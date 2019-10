El único club salmantino que no cobra a los niños por jugar al fútbol

El Salamanca UDS ‘rompió’ la baraja de las cuotas esta pasada pretemporada: “80 euros por niño; equipaciones gratis”, puso sobre la mesa el club del Helmántico —de El Tori, en el caso de la base—. Una falla tectónica con respecto a los otros grandes clubes de la cantera de Salamanca: la UD Santa Marta y el Unionistas superan, de media, los 500 euros por jugador —el conjunto que preside Miguel Ángel Sandoval establece, por ejemplo, para este curso tres tipos de cuotas: 465 para los jugadores que continúan, 525 el denominado pack medium y 585 el premium—. Un abismo entre un modelo y el otro. Entre medias, todos los demás: con sus 222 euros de media (ropa de entrenamiento en propiedad arriba, sudadera, mochilas y viajes abajo)... Salvo una excepción —o dos: equipo alevín y equipo benjamín—: el Castellanos de Villiquera. En La Acera surge el “milagro” del fútbol gratis federado: “Creo que es un milagro, porque lo que veo que se cobra, salvo en contadas excepciones, por jugar en Salamanca es un precio que creo que es un gran esfuerzo para las familias”, apunta Marce Valle, el presidente del club.

Pese a lo que pueda parecer no hay “ingeniería matemática” que valga: “Las cuentas son las que son: su ropa para jugar, su ropa para entrenar y los reconocimientos médicos, como cualquier otro club. Solo hay que poner interés en buscar la ayuda de un patrocinador que te financie el textil, más la pequeña subvención que recibimos del Ayuntamiento con la que financiamos el resto nos dan las cuentas para que los niños no tengan que pagar nada por jugar... Llevamos así desde que nacimos, no es nada nuevo, ni una promoción de ahora. Siempre hemos sido así”.