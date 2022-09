Cayetano Martínez de Irujo: Mi madre es uno de los grandes motivos por los que vuelvo a Salamanca”

La vuelta a la vida del Concurso Nacional Hípico en Salamanca ha venido envuelta del brillo de algunas de las más grandes estrellas de este deporte en España. De entre ellas, destacó la ovación con la que el público de Salamanca alumbró la presentación del caballo Diamond. En pista hacia su aparición “tras un largo tiempo” Cayetano Martínez de Irujo Fitz-James Stuart.

–Retorno a la competición en Salamanca después de un largo paréntesis. ¿Qué le ha invitado a volver a tomar parte del Concurso Nacional del Campo de Tiro y Deportes?

–Hay dos motivos. Principalmente, y como número uno, me ha convencido el presidente, Alfredo Martín-Cubas y Sol, son personas que se han portado muy bien siempre conmigo, de las que siempre guardo un recuerdo magnífico en todos los sentidos. Y, en segundo lugar, en este palco, —lugar donde se llevó a cabo la entrevista— tengo el recuerdo de mi madre. No fallaba... Cada vez que estaba en Salamanca, venía; y si yo concursaba y no estaba en Salamanca, venía. Antes estaba sentado en frente un rato cuando empezaban las pruebas chiquitas y me parecía que la estaba viendo aquí, en este palco. Por eso digo que hay dos motivos, primero porque se lo merece Alfredo [Martín-Cubas] y segundo porque siento que mi madre está presente, porque le encantaba Salamanca y este concurso, era junto con el de Pineda en Sevilla, a los que no fallaba a verme porque eran dos ciudades que la apasionaban. En definitiva, me gusta venir a colaborar en remontar este concurso donde le corresponde.

–Aunque hacía tiempo que no concursaba, sí que es cierto que usted ha heredado el gusto de su madre [Cayetana Fitz-James Stuart] por disfrutar de Salamanca en Ferias.

–La tradición de venir en Ferias a Salamanca la he mantenido siempre. He venido al Concurso o a los toros. Vengo feliz y hago el esfuerzo de venir un día encantadísimo, porque La Glorieta lo merece que es una plaza maravillosa. Salamanca es nuestro origen, el de la Casa Alba, que proviene de esta tierra, por eso vuelvo, porque creo que tenemos que estar aquí con todos vosotros.

–Usted ha venido aquí a ‘jugar’. ¿Cómo ha visto las instalaciones en las que se va a batir el cobre estos días?

–Me ha sorprendido lo bien que está la pista del Concurso. Es difícil cuidarla tan bien después de dos años de parón por culpa de la pandemia. Considero que tienen un mérito increíble de mantener el Concurso, porque la pandemia ha hecho mucho daño. Ahora en su vuelta va a costar llevarlo a su sitio, que es el de los punteros de España, pero Salamanca lo va a conseguir porque tiene lo más importante: público. Y también que Alfredo y su gente tienen pasión.

–Habla de la gran afición salmantina, y en este sentido no podemos olvidarnos de las apuestas. ¿Apostaría por usted para este Concurso?

–Creo que con Diamond lo voy a intentar todos los días y creo que está apto para este nivel. El otro caballo lo tengo hace poquito tiempo y no es mío, el del famoso jinete alemán Ludger Beerbaum, tiene 8 años y está muy verde y es más incierto. No te podría dar un pronóstico, te diría que con ese caballo no apostaría por mí; no porque no lo vaya a hacer bien, sino porque no voy a ir rápido.