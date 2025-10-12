Castellanos de Moriscos acoge el mayor evento de crosstraining de la provincia

Imagen de la competición que se celebró el pasado año en Castellanos de Moriscos.

Castellanos de Moriscos se convertirá el próximo 25 y 26 de octubre en el epicentro del crosstraining nacional con la celebración del 'Black N White Challenge', un evento que ya es considerado el mayor de esta disciplina en la provincia de Salamanca. La cita, que reunirá a 600 participantes procedentes de distintos puntos de España –Zamora, Valladolid, Madrid, Zaragoza, País Vasco, Cáceres o la propia Salamanca—, promete ser un espectáculo deportivo de primer nivel.

El campeonato arrancará el sábado 25 a las 8:30 horas, con la disputa de tres intensos wods (entrenamientos de alta intensidad). La jornada se prolongará hasta el domingo 26, día en que se celebrará un cuarto wod y la gran final, que dará fin a la competición a las 15:30 horas. Las pruebas competitivas se desarrollarán en el polideportivo municipal IGPLenteja de la Armuña, mientras que el frontón, próximo a la instalación, se habilitará para el entrenamiento de los competidores.

Crecimiento espectacular

El 'Black N White Challenge' nació en 2024 con el impulso de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos. En la primera edición participaron 150 deportistas, una cifra que este año se ha visto multiplicada por cuatro hasta alcanzar los 600 inscritos.

Este crecimiento no solo confirma el interés que despierta la disciplina, sino que coloca a Castellanos en una posición destacada dentro del panorama nacional. «Nos situamos en una zona media-alta de afluencia de atletas, comparable con ciudades que albergan competiciones de referencia como Valladolid o Bilbao, que rondan los 800-900 participantes. Solo los dos grandes eventos nacionales alcanzan los 1.200», destacan desde la organización del evento deportivo.

Un espectáculo para atletas y público

La competición está diseñada para diferentes niveles y formatos, con equipos de tres o parejas en las categorías RX, Intermedio y Scaled, lo que permite que tanto deportistas experimentados como aficionados encuentren su espacio.

Las pruebas, cuyo detalle se mantiene en secreto hasta quince días antes, prometen ofrecer un auténtico espectáculo visual. El público podrá disfrutar de ejercicios de gran impacto, como el volteo de ruedas de tractor, las exigentes trepas de cuerda, levantamientos olímpicos o entrenamientos con sacos de arena, todos ellos característicos de esta disciplina que combina fuerza, resistencia y habilidad técnica.

Además del apartado competitivo, el evento contará con un completo programa de ocio y convivencia, que incluye una discoteca móvil y la presencia de 'Food Trucks' como uno de los principales apoyos para que la cita sea más especial, lo que garantizará un ambiente festivo y de gran atractivo para los asistentes.

Castellanos, referente del deporte

La apuesta de Castellanos de Moriscos por el deporte es firme y constante. El municipio no solo se vuelca en la organización del 'Black N White Challenge', sino que desarrolla una variada programación deportiva que abarca disciplinas como atletismo, judo, fútbol sala, patinaje en línea, kárate, pilates, zumba, gimnasia rítmica, baloncesto, gimnasia de mantenimiento, hipopresivos o entrenamiento funcional, entre otras.

Con estas propuestas, el Ayuntamiento busca fomentar la práctica deportiva en todas las edades, desde escolares hasta adultos, consolidando así una estrategia de vida activa y saludable que tiene en el 'Black N White Challenge' uno de sus máximos escaparates.

