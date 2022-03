La satisfacción de la organización de los Tres Valles: “Ha sido la mejor edición en todo”

Satisfacción. Esa era la sensación principal entre los organizadores de la Tres Valles, con su cabeza visible, Manuel Jesús Gómez, valorando la prueba: “Ha sido la mejor edición en todos los ámbitos: en organización, con los cambios espectaculares en el recorrido... Además el tiempo nos ha acompañado”.

El director de Tres Valles destacó la experiencia vivida por los participantes, transmitida tanto a través de palabras como por sus caras al completar la carrera: “Los atletas llegaban emocionados a la meta, muchos de ellos llorando y muy contentos por haber podido disfrutar de la Sierra de Francia y Las Batuecas. Eso es lo que alimenta al equipo: la satisfacción del corredor hace que el trabajo realizado merezca la pena y es lo que nos impulsa.

Por último, Manuel Jesús Gómez destacó la satisfacción por el triunfo de Miguel Ángel Heras: “Era algo que queríamos todos, porque ya le tocaba y ha sido muy emocionante”.

Precisamente el corredor bejarano reconocía también que para él era una satisfacción haber conseguido el triunfo en la Tres Valles: “Tenía muchas ganas de ganar aquí. La Tres Valles es un carrerón y lo tenemos en casa. Hay que valorarla como se merece y apoyar este tipo de pruebas porque exigen mucho a los organizadores. Hay que estar con ellos y valorar nuestra tierra”.

La castellonense Julia Font, vencedora de la carrera femenina, explicó sus sensaciones tras completar la prueba: “Tenía muchas ganas de confirmar que estoy en un buen momento de forma. He controlado toda la carrera y he tenido la suerte de que no ha hecho frío, de hecho hemos pasado calor en la parte final. He visto que podía ganar ya en la última subida”.