Jorge Blanco, vencedor de la San Silvestre: “Salamanca tiene algo único. Me siento muy arropado por el público”

Instantes después de alzarse con el triunfo en la XXXVI edición de la San Silvestre de Salamanca en categoría masculina, Jorge Blanco ha reconocido su idilio con la ciudad charra, tras reeditar la victoria de la prueba del año pasado. “Salamanca tiene algo único, me siento muy arropado por el público salmantino”.

El leonés no ha ocultado su emoción, después de haber completado una veloz prueba, parando el reloj en 29:06 justo por delante de Hamid Ben Daoud: “Estoy alucinando con el tiempo que hemos hecho. Pensé que íbamos a hacer un tiempo un poco mejor que el año pasado pero no que estábamos yendo tan rápido”. Y ha añadido: “La verdad que poder repetir título y volver a hacerlo al sprint me da mucha confianza”.