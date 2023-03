Carmen Álvarez, futbolista: “Poco a poco hemos ido derribando barreras”

“Hemos avanzado, pero aún queda por hacer”. Una frase que se puede extrapolar a muchos aspectos de la sociedad con relación al machismo, pero que en este caso se refiere al deporte, concretamente al fútbol, uno de los más tradicionalmente masculinizados. Carmen Álvarez, natural de Ciudad Rodrigo, y jugadora del Betis, es ejemplo de tesón y pasión.

Atesora medallas e importantes logros. “El fútbol femenino cada vez está más en auge”, asegura. De pequeña jugó entre niños y siempre recibió el apoyo de amigos y seres queridos. “No para todas ha sido así”, recalca. Recuerda que el deporte femenino no solo estuvo en un segundo plano, sino que era invisible. “En la televisión nunca vi fútbol femenino; no existía prácticamente; no pude tener un referente, una futbolista que sirviera de ejemplo y fuera mi ídolo”.

Todo eso ha cambiado, y aunque se muestra satisfecha por la evolución del deporte, recuerda que queda mucho por hacer. “Los estereotipos van quedando atrás afortunadamente; cada vez se va ganando más terreno en fútbol femenino; está en auge”. Abrirse hueco en el mundo del fútbol no es fácil, señala, en una sociedad en la que existe el sexismo. “Eso no ayuda; ni siquiera se conocía la Primera División”. Afirma que se rodeó siempre de un buen ambiente y que no sufrió discriminación por su pasión.