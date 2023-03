Carla Mateos, judoca: “Hay más visibilidad de las mujeres deportistas”

Empezó a practicar judo con 8 años en el pueblo de la mano de las clases que ofrecía Vicente Zarza y desde ahí su trayectoria ha logrado decenas de medallas, como las de los campeonatos de Castilla y León que ha conquistado, e incluso ha llegado a ser quinta de España en su categoría de menos de 48 kilos. En la actualidad compagina además la disciplina deportiva con sus estudios en doble grado de Educación

. “El apoyo que siempre he tenido en casa me ha ayudado mucho. Hemos recorrido juntos los pabellones de toda España compitiendo y en tantos años no he visto trabas por ser mujer. En judo está muy normalizada la participación femenina y es un deporte en el que cuentan tanto la habilidad como los entrenamientos y la constancia”, señala la deportista. En cuanto al futuro, Carla Mateos asevera: “todavía queda camino por recorrer, pero en los últimos años hay más visibilidad para las mujeres deportistas, por ejemplo nos llaman más los medios de comunicación para pedir entrevistas y darnos a conocer”.

Desde su faceta como futura docente de Educación Física asegura que, “es importante que los niños desde pequeños se acostumbren a que las chicas también hacen deporte y que destacan en lo que practican”, relata Mateos que espera mantener ‘siempre’ su vinculación con el judo “no lo voy a dejar nunca”, resume.