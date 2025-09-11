Bruno Iglesias vuelve a sonreír con un golazo de falta con el Castilla El salmantino anotó el gol de la victoria del filial madridista contra los Wolves en la Premier League International Cup

El Real Madrid Castilla venció al Wolverhampton Wanderers por 0-1 en su primer partido de la Premier League International Cup, que se disputó en el Molineux Stadium. La noticia, más allá de la victoria, estuvo en la actuación del salmantino Bruno Iglesias, que marcó el único gol del partido en el 84' con un gran lanzamiento de falta.

En el 85', el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa encontró el 0-1 gracias a Bruno. El centrocampista realizó un excelente remate de tiro libre con el interior del pie derecho que superó la barrera, lejos del portero rival. Un golazo que materializaba el trabajo coral del filial madridista.

De esta forma el Castilla obtiene sus primeros tres puntos en la Premier League International Cup y Bruno Iglesias un plus de confianza de cara al arranque de la nueva temporada en la que tendrá la oportunidad de brillar a las órdenes de Arbeloa.

