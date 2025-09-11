Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Bruno Iglesias vuelve a sonreír con un golazo de falta con el Castilla

El salmantino anotó el gol de la victoria del filial madridista contra los Wolves en la Premier League International Cup

La Gaceta

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:11

El Real Madrid Castilla venció al Wolverhampton Wanderers por 0-1 en su primer partido de la Premier League International Cup, que se disputó en el Molineux Stadium. La noticia, más allá de la victoria, estuvo en la actuación del salmantino Bruno Iglesias, que marcó el único gol del partido en el 84' con un gran lanzamiento de falta.

En el 85', el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa encontró el 0-1 gracias a Bruno. El centrocampista realizó un excelente remate de tiro libre con el interior del pie derecho que superó la barrera, lejos del portero rival. Un golazo que materializaba el trabajo coral del filial madridista.

De esta forma el Castilla obtiene sus primeros tres puntos en la Premier League International Cup y Bruno Iglesias un plus de confianza de cara al arranque de la nueva temporada en la que tendrá la oportunidad de brillar a las órdenes de Arbeloa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salamanca se prepara para la Vuelta: cortes de tráfico y cambios en el recorrido de los autobuses urbanos
  2. 2 Dos heridas tras un choque frontal entre dos turismos en la calle Juan Pablo II
  3. 3 La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo
  4. 4 Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación
  5. 5 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 10 de septiembre
  6. 6 La instalación del primer ascensor urbano entra en su recta final
  7. 7 «Pedimos el día libre para visitarlo todo»
  8. 8 Cuatro detenidos por robar en el interior de un coche en pleno centro de Salamanca
  9. 9 Detectado el primer caso de gripe aviar de Salamanca de 2025
  10. 10 Juan Ortega, ante su debut en La Glorieta: «No soy ambicioso con el dinero, pero sí por torear mejor que nadie»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Bruno Iglesias vuelve a sonreír con un golazo de falta con el Castilla

Bruno Iglesias vuelve a sonreír con un golazo de falta con el Castilla