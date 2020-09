“Bartomeu parece un pelele”. La crítica del salmantino que preside las peñas del Barcelona en Castilla y León

El FC Barcelona considera que la inhabilitación del presidente de la Generalitad, Quim Torra, dictada por el Tribunal Supremo es “desproporcionada” y “vulnera gravemente la voluntad democrática de la ciudadanía expresada libremente en las urnas”. Este comunicado oficial del club ha encendido a las peñas culés, en especial las de Castilla y León. El presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas de Castilla y León, el salmantino Nicolás Pérez, denuncia que el club no debe ni puede ‘politizar’ de ese modo y además considera que el comunicado es ‘falso’.

“El presidente Bartomeu emitiendo este comunicado de apoyo a Torra parece un pelele y un instrumento político del independentismo”, indicó Pérez mientras que recordó que el club “no está ni debe estar para posicionarse en este tema político”. El salmantino remarcó que los peñistas culés en Castilla y León son del Barcelona pero respetan la Ley y la Constitución y que lo seguirán haciendo.

Además, para Nicolás Pérez el comunicado es ‘falso’ debido a que “no es un ataque contra la libertad de expresión, algo que se puede hacer siempre que se respete a los españoles y a las instituciones y eso Torra no lo ha hecho”, refrendó el máximo representante de los peñistas culés en la Región.

En el comunicado, la entidad azulgrana expresa su solidaridad con Torra. “La defensa del derecho a la libertad de expresión y del derecho a decidir forman parte de los principios y del compromiso cívico de nuestro club”, recuerda el FC Barcelona. “El FC Barcelona ha defendido siempre que el conflicto político que, desde hace años, vive Cataluña, se tiene que resolver desde el diálogo político y nunca desde su judicialización”, asegura la entidad azulgrana.

Nicolás Pérez quiere ir más allá con esta protesta por el comunicado del Barcelona. “Vamos a denunciarlo en el Comité de Peñas y lo llevaremos a la asamblea de socios compromisario y es que no podemos consentir que Bartomeu utilice al Barcelona para sus fines políticos”, dijo. “Se deja presionar por el independentismo pero ese comunicado no representa a una gran número de seguidores culés. Los habrá que estén a favor o en contra pero son opiniones personales y no puede ser el club que el se posicione”, insistió Nicolás Pérez.