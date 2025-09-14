Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Miranda, a la derecha, tras recibir su medalla. CAPTURA RTVE

Otro título para el salmantino Alberto Miranda: campeón de Europa con Alemania

La selección germana se ha impuesto en la final del Eurobasket a Turquía por 83-88

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:33

La selección de Alemania se ha proclamado este domingo campeona del Eurobasket masculino tras imponerse a Turquía por 83-88 en la final celebrada en Riga. Y lo ha hecho con un salmantino en su cuerpo técnico, Alberto Miranda, que sigue ampliando su lista de trofeos en los últimos meses.

Reclamado este verano por Álex Mumbrú para convertirse en uno de sus ayudantes, no ha podido desembarcar con mejor pie en el combinado germano.

Alberto Miranda continúa así logrando trofeos para sus vitrinas, ya que en la temporada 2024/25 con el Unicaja de Málaga conquistó cuatro títulos: Basketball Champions League, Copa Intercontinental, Copa del Rey y Supercopa ACB. Que se unieron a otros dos logrados anteriormente la Champions League y la Copa del Rey.

Durante su etapa como máximo responsable del Perfumerías Avenida el técnico salmantino logró una Copa de la Reina y una Supercopa y fue el ayudante de Lucas Mondelo en la campaña 2010/11, cuando llegó el título de la Euroliga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes
  2. 2 Espectacular accidente junto a la rotonda del Pirulí: un coche choca contra un árbol y una señal y acaba en la isleta
  3. 3 Tres personas atropelladas, entre ellas un niño, en Padre Ignacio Ellacuría
  4. 4 Un fuego en la ribera del Tormes moviliza a los Bomberos
  5. 5 Marlaska deja sin médicos a la cárcel de Topas y recurre de forma irregular a Primaria
  6. 6 Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él»
  7. 7 Europe llega a Salamanca: una cuenta atrás de casi 40 años
  8. 8 Los goles de Servetti premian el tesón del Salamanca UDS (2-0)
  9. 9 La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde
  10. 10 El centro de Salamanca, escenario de cuatro agresiones en plena calle en apenas una semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Otro título para el salmantino Alberto Miranda: campeón de Europa con Alemania

Otro título para el salmantino Alberto Miranda: campeón de Europa con Alemania