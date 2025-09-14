Otro título para el salmantino Alberto Miranda: campeón de Europa con Alemania La selección germana se ha impuesto en la final del Eurobasket a Turquía por 83-88

La selección de Alemania se ha proclamado este domingo campeona del Eurobasket masculino tras imponerse a Turquía por 83-88 en la final celebrada en Riga. Y lo ha hecho con un salmantino en su cuerpo técnico, Alberto Miranda, que sigue ampliando su lista de trofeos en los últimos meses.

Reclamado este verano por Álex Mumbrú para convertirse en uno de sus ayudantes, no ha podido desembarcar con mejor pie en el combinado germano.

Alberto Miranda continúa así logrando trofeos para sus vitrinas, ya que en la temporada 2024/25 con el Unicaja de Málaga conquistó cuatro títulos: Basketball Champions League, Copa Intercontinental, Copa del Rey y Supercopa ACB. Que se unieron a otros dos logrados anteriormente la Champions League y la Copa del Rey.

Durante su etapa como máximo responsable del Perfumerías Avenida el técnico salmantino logró una Copa de la Reina y una Supercopa y fue el ayudante de Lucas Mondelo en la campaña 2010/11, cuando llegó el título de la Euroliga.