La capitana de Avenida lo ha tenido claro, “siempre he dicho que será mi primera opción, supone estabilidad y no hay mejor lugar”, sentencia. Indiscutible su presencia en el equipo, su papel va más allá de la pista, “me tomo cada cosa que sucede en el club como algo que es parte de mí”, comenta. No en vano, la labor de capitana de Silvia es más importante que la propia dentro del vestuario, “en este club me han hecho sentir muchas veces partícipe de decisiones y por eso creo y siento que esta es mi casa”. Tras once años llenos de éxitos, toca reinventarse para seguir compitiendo, “no siento la rutina, cada año es diferente, compañeras diferentes, retos diferentes y te tienes que adaptar. Eso siempre es positivo”, comenta. En cuanto a la pasada campaña, Silvia reconoce que “este año ha sido un grupo muy fácil gente con mucha hambre que ha hecho que todo fluyera, mucho trabajo pero sin ningún conflicto”. El futuro, siempre optimista, “sólo espero individualmente que las lesiones me respeten porque quiero estar en este club rindiendo a mi 100% y ser útil. Para el equipo se está profesionalizando el club, espero que se puedan seguir añadiendo y que la dinámica de trabajo sea la misma. No pido repetir éxitos, porque el listón está muy alto, pero sí trabajar igual”, concluye.