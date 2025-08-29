Spreafico y lo que quiere aportar a Avenida: «Experiencia, pasión y profesionalidad» Jorge Recio ha destacado que ya quisieron fichar el pasado curso a la italiana, una pieza clave para Montañana

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 29 de agosto 2025, 17:29 | Actualizado 17:41h. Comenta Compartir

Cuarta jugadora presentada por Perfumerías Avenida este viernes: Laura Spreafico. Jorge Recio ha reconocido que la italiana fue el segundo fichaje para esta temporada y que ya quisieron hacerse con sus servicios el pasado curso al tener una filosofía similar a la de Montañana: «Trabajar día a día».

«Todos teníamos claro que va a sumar mucho, porque no es solamente una especialista en el tiro, sino que tiene muchos recursos», señaló el presidente.

Spreafico reconocía estar «muy emocionada y feliz por poder jugar para este club histórico y estar una temporada más con Anna. Avenida es un club muy profesional y con una mentalidad ganadora».

Después habló sobre si es una ventaja que Montañana estuviera tan interesada por su fichaje: «Mi filosofía y la suya es la misma: trabajar día a día. Puedo aportar experiencia, mentalidad y pasión. En los últimos años ya he sido la jugadora más veterana en mis equipos y me gusta ayudar a la gente joven».

Por último, la entrenadora de Avenida ha valorado su llegada: «Estoy contenta por tenerla aquí. En mi temporada de Gernika fue una jugadora muy importante tanto en los sistemas tácticos como en el día a día. Es una pedazo de profesional y ha sido una pieza clave en todos los equipos. En los proyectos nuevos siempre es importante tener personas que apoyen tu filosofía. Puede ayudar a las jóvenes en cómo se entrena, esfuerzo y profesionalidad y eso es innegociable para ella, además de que es una gran tiradora y a nivel táctico permite desarrollar diferentes situaciones«.