Regan Magarity, ponerse a tono para ser un «pilar» de Avenida La sueca se presenta con la máxima ambición y ganas de recuperarse de la lesión que le apartará del debut oficial del curso

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

Perfumerías Avenida ha dado la bienvenida a uno de «sus pilares» para esta temporada, Regan Magarity. «Impresionó en la Liga española cuando estuvo aquí, es una de las pívots referentes y es un sueño haberla podido conseguir, porque Anna ha insistido mucho», le recibió Jorge Recio.

La entrenadora del Perfumerías Avenida confirmó lo avanzado por el presidente del club azulón: «Es uno de los pilares de la temporada por su personalidad y por su tipo de juego. Es una jugadora de mucha calidad y muy humilde, y cuanto tienes este tipo de jugadoras, que son especiales, no necesita el foco, pero va a ser muy importante», avanzó Montañana.

Magarity, por su parte, trató de rebajar el mensaje lanzado por el club: «Puede ser que tenga ese rol importante, pero de momento no puedo ayudar al equipo desde el principio, lo que veo es que el juego se puede adaptar muy bien a mi manera de entender el baloncesto, lo que quiero es adaptarme en el momento que pueda volver a la pista», señaló la pívot sueca de 29 años.

Cabe recordar, que pese a ser una pieza clave para el curso, se perderá el arranque de la competición oficial al estar aún recuperándose de la lesión con la que aterrizó en Würzburg-Silvia Domínguez. «Es algo que contábamos con ello», atajó Montañana antes de que Magarity pusiera las cartas de su recuperación sobre la mesa: «Estoy super feliz de estar en Salamanca, Avenida es un club histórico con cultura ganadora y además me ha demostrado un gran apoyo a la hora de abordar mi recuperación. Estoy agradecida. Ahora solo queda ir paso a paso, día a día. No me quiero marcar plazos, solo volver de la mejor manera posible».

No es la primera vez que Avenida pujaba por hacerse con sus servicios y el hecho de no jugar Euroliga complicaba las cosas, sin embargo, la jugadora nórdica tenía en su cabeza jugar en Salamanca y este ha sido el momento: «Siempre había estado en mi cabeza, Anna ha sido clave en mi llegada fue la que me convenció. Ahora se han dado las circunstancias con un grupo especial, que quiere el éxito».

Por último, en torno a lo que espera de la temporada en Avenida fue clara: «La Liga es una gran competición, como ya comprobé cuando estuve en Girona. Esta es una Liga competitiva que hay que estar al cieno por cien porque cada día puedes tener sustos, quiero ganar campeonatos y para eso hay que tomárselo paso a paso. Luego, por supuesto la Euroliga es la gran competición, pero la Eurocup es una muy buena segunda opción y habrá que pelearla», concluyó.