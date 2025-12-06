Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina

Otro test muy exigente para las salmantinas tras sus victorias contra el Jairis y el Valencia BC

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:56

Comenta

Termina la exigente semana de la Liga Femenina, con tres jornadas, y el Perfumerías Avenida vuelve a ponerse a prueba frente a uno de los grandes: después de sus victorias contra el Hozono Global Jairis y el Valencia BC, las de Anna Montañana se enfrentan a domicilio al Casademont Zaragoza.

Cuándo se juega el Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida

El choque entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida, que es el más atractivo de la décima jornada de la Liga Femenina, se disputa este domingo 7 de diciembre a las 12:15 horas.

Dónde ver el Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida. Además podrás seguir la retransmisión en directo en AS TV y en el Canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto.

Dónde se juega el Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida

El duelo entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida, correspondiente a la décima jornada de la Liga Femenina, se disputará en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el popular empresario salmantino Silvestre Sánchez Sierra
  2. 2

    Empujones, tirones de pelo y cortes: a juicio la violenta pelea entre dos chicas en Salamanca
  3. 3 Vuelve la tradición de la matanza a 15 pueblos este fin de semana
  4. 4 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 «Es mi primera vez, mis hijas me han obligado»
  6. 6 Tensión en Puente Ladrillo: un grupo de jóvenes amenaza con una navaja y pincha la rueda de un vehículo
  7. 7 Giro sobre el origen de la peste porcina: pudo salir de un laboratorio
  8. 8 Salamanca llora la pérdida de Silvestre Sánchez Sierra: «Amigo para siempre, leyenda charra»
  9. 9 Un apagón digital prolongado: «No hay información disponible»
  10. 10 Toros por televisión en una plaza que hizo historia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina

Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina