Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina
Otro test muy exigente para las salmantinas tras sus victorias contra el Jairis y el Valencia BC
La Gaceta
Salamanca
Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:56
Termina la exigente semana de la Liga Femenina, con tres jornadas, y el Perfumerías Avenida vuelve a ponerse a prueba frente a uno de los grandes: después de sus victorias contra el Hozono Global Jairis y el Valencia BC, las de Anna Montañana se enfrentan a domicilio al Casademont Zaragoza.
Cuándo se juega el Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida
El choque entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida, que es el más atractivo de la décima jornada de la Liga Femenina, se disputa este domingo 7 de diciembre a las 12:15 horas.
Dónde ver el Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida
En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida. Además podrás seguir la retransmisión en directo en AS TV y en el Canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto.
Dónde se juega el Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida
El duelo entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida, correspondiente a la décima jornada de la Liga Femenina, se disputará en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.