Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina Otro test muy exigente para las salmantinas tras sus victorias contra el Jairis y el Valencia BC

La Gaceta Salamanca Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:56 Comenta Compartir

Termina la exigente semana de la Liga Femenina, con tres jornadas, y el Perfumerías Avenida vuelve a ponerse a prueba frente a uno de los grandes: después de sus victorias contra el Hozono Global Jairis y el Valencia BC, las de Anna Montañana se enfrentan a domicilio al Casademont Zaragoza.

Cuándo se juega el Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida

El choque entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida, que es el más atractivo de la décima jornada de la Liga Femenina, se disputa este domingo 7 de diciembre a las 12:15 horas.

Dónde ver el Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida. Además podrás seguir la retransmisión en directo en AS TV y en el Canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto.

Dónde se juega el Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida

El duelo entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida, correspondiente a la décima jornada de la Liga Femenina, se disputará en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.