Belén Arrojo, en su vuelta a Avenida: «No dudé en ningún momento porque lo siento como mi casa» La alero granadina destacó la buena sintonía que tuvo con Montañana en Jairis

Alex G. Santana Salamanca Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:58 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida ha presentado este lunes a Belén Arrojo, que se ha mostrado encantada por regresar al club salmantino y que ha destacado la buena sintonía que tuvo con Anna Montañana cuando coincidieron hace dos temporadas en el Hozono Global Jairis.

Como es habitual, el presidente, Jorge Recio, ha sido el encargado de darle la bienvenida: «Ya la conocéis, estuvo aquí hace muchos años y sólo podemos decir cosas buenas de ella, es un placer tenerla de vuelta. Lo da todo y se entrega al máximo. Desde que se fue le ha ido muy bien y es un orgullo volverla a recuperar».

La alero granadina ha comenzado después su intervención: «Agradezco a Jorge sus palabras porque siento Avenida como mi casa. En aquel año fui muy feliz y estoy súper agradecida por estar de nuevo aquí, con la marea azul y con Anna, que nos conocemos muy bien».

Arrojo cree que ahora es una jugadora «con más experiencia, pero con las mismas ganas e ilusión. En mi anterior etapa coincidí con Loyd o Givens, me tocaba defenderlas en los entrenamientos y eso me hizo más fuerte«.

En cuanto a cómo se produjo su retorno, esto es lo que ha dicho: «Fue todo rápido y no duce en ningún momento. Anna me llamó y lo pensé poco, porque ella fue muy importante para mí en los meses que coincidimos en Jairis. Y además el volver a Salamanca y a un equipo con tanta historia y que es un ejemplo a nivel nacional e internacional. No podía decir que no con esta afición y la ciudad, no podía dejar escapar la oportunidad en este momento de mi carrera».

En cuanto a las posibilidades del equipo, tiene claro cuál es el camino: «Vamos a trabajar día a día. Somos diez jugadoras nuevas y tenemos que trabajar desde los cimientos y con ganas, que es lo que hemos hecho desde el primer día. Tenemos que tener una identidad clara de esfuerzo, trabajo, sacrificio y compañerismo, y competir todo lo que podamos para que la afición se sienta orgullosa».

Anna Montañana ha valorado después lo que supone la llegada de Arrojo: «No hacía falta decirle lo que quería de ella, porque se adapta a lo que el grupo necesita. Es un súper comodín porque puede hacer muchas cosas y las hace muy bien. No busca el foco y se sacrifica por el grupo, lo que es muy importante para hacer equipos ganadores. Los cuatro meses que estuvimos juntas en Jairis disfrutamos mucho y ayudó a crear un equipo que competía casi al máximo».