Avenida sonríe con Laura Erikstrup La pívot americana se presenta convencida de que el grupo humano puede llegar «lejos». El club asegura que le entró por los ojos desde el primer momento: «Nos va a ayudar»

La Gaceta Salamanca Martes, 2 de septiembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

A Laura Erikstrup (23 años, Portland) no le abandonó la sonrisa durante su puesta de largo como nueva jugadora del Perfumerías Avenida. La interior estadounidense, que llega al club azulón tras su paso por la NCAA y por Australia, transmitió desde el primer momento ilusión y ambición. «Estoy muy emocionada de estar aquí, en un club histórico, de empezar la competición y de seguir creciendo», señaló espontáneamente, sin que tuviera pregunta alguna que responder.

Erikstrup dejó clara su hoja de ruta en Salamanca: «Espero llegar al siguiente nivel. Yo espero aportar de la forma que sea, aprender y seguir creciendo». Un mensaje breve, directo y cargado de intenciones, que encaja con la filosofía de un Avenida en plena fase de construcción.

La adaptación, de momento, marcha sobre ruedas. «Las primeras sensaciones son muy positivas, el club y el staff han hecho genial para adaptarme y darme descansos a la vez que seguir compitiendo. Las compañeras son geniales, hay un gran ambiente, buenas vibraciones y muchas sonrisas. Es un grupo muy bueno y espero que podamos hacer llegar a este grupo muy lejos», afirmó.

Ese ambiente, considera la jugadora, es clave para lo que viene. «Es fundamental tener esa cultura fuera de la pista para ayudar a lo que sucede dentro. Si podemos combinar ambas cosas será estupendo», apuntó, aunque consciente de que el camino no estará exento de tropiezos: «Vamos a cometer errores, a ser esas perfectas imperfectas que dice Anna, pero esos errores nos ayudarán a crecer».

En lo estrictamente deportivo, Erikstrup confía en que la propia Liga Femenina la impulse. «La rapidez de la liga me va a ayudar y creo que puedo empezar a aportar desde el exterior y no sólo en la pintura. El staff me va a ayudar mucho en eso», sentenció.

Anna Montañana, refrendó las palabras de su nueva pupila. «Sabemos lo que supone dar el salto de la NCAA, pero tomó una buena decisión al irse a Australia a competir por la experiencia que supone. Es una jugadora con mucha energía, que corre muy bien el campo y puede desarrollar esa capacidad de jugar abierta, nos va ayudar en muchos niveles», explicó. Y avisó: «La paciencia es clave. Hay que darle espacio a la adaptación y lo está haciendo muy bien adaptándose al grupo».