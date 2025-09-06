Avenida repite el guion pero esta vez sí se lleva la victoria (70-78) Las de Montañana derrotan al Araski gracias a un primer cuarto y a que aguantó después el tirón

Djaldi-Tabdi, en una imagen del partido contra el Ensino, fue la máxima anotadora.

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida sumó su primera victoria de la pretemporada, en el segundo partido en 24 horas, al imponerse al Kutxabank Araski por 70-78. El desarrollo del encuentro de la As Burgas Cup en Orense fue muy parecido al del día anterior, pero en este caso las de Anna Montañana aguantaron el tirón de un rival que llegó a ponerse a 2 puntos en el último cuarto.

Mouss Djaldi-Tabdi, con 16 puntos, Abby Meyers, con 12, y Natalie Stoupalova y Claudia Soriano, con 10 cada una, terminaron como máximas anotadoras.

Como sucedió el viernes frente al Ensino, Avenida fue un vendaval en el primer cuarto, que se llevó por un parcial de 13-30, con un recital desde el triple de seis aciertos.

En el segundo, poco antes del descanso, tuvo una máxima renta de 19 puntos, pero el aumento de la agresividad de las vascas y el cansancio hizo mella en el conjunto salmantino, que ni mucho menos jugaba ya con el mismo ritmo.

En la reanudación la ventaja fue poco a poco disminuyendo, aunque todavía fue de 10 puntos al final del tercer periodo gracias a un 2+1 de Djaldi-Tabdi.

En el último, un parcial de 10-0 hizo que el Araski llegara a poner el 68-70, pero la respuesta con un 0-6 final gracias a las canastas de Stoupalova, Cave y Soriano hizo que no peligrara la victoria.

Avenida tendrá su próxima prueba el domingo 14 de septiembre en Mallorca frente al Azul Marino Viajes.