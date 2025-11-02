Avenida necesita una reacción firme

Álex G. Santana Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

«Pensábamos que íbamos a reaccionar, pero no fue así», comentaba Anna Montañana este sábado antes de viajar a Lugo, sobre las dos últimas derrotas de su equipo. Inesperadas y muy dolorosas, por los rivales, IDK y Panathinaikos, por ser delante de los aficionados, y porque tuvieron varias características comunes que reflejan que el Perfumerías Avenida no está donde quería a estas alturas, aunque ya se había vaticinado que iba a hacerle falta tiempo. El equipo no está funcionando y dentro del mismo llevan muchos días intentando analizar las causas. No es problema de actitud, ni mucho menos, pero sí de concentración y de baloncesto, porque hay que reconocer que tampoco en el juego se ven muchas señales para ser optimistas. Por si fuera poco, este domingo (11:00 horas) toca visitar el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo para enfrentarse al Durán Maquinaria Ensino, pabellón y rival que a lo largo de tres décadas no se les han dado especialmente bien a las charras. Además, el cuadro gallego está protagonizando un gran arranque de temporada y está en los primeros puestos de la clasificación.

Pero Avenida debe centrarse en sí mismo: hacer las cosas mucho mejor y durante todo el tiempo posible, y dejar atrás de una vez esos tramos de los partidos en los que llega el bloqueo y no hay de dónde tirar, especialmente después de remontar en el marcador. Parece que tras el esfuerzo, el equipo se vacía. Y hay que crecer también colectivamente, porque no se puede depender todos los días de la actuación de Cave, Iyana, Soriano o la agresividad de Vilaró. Con eso no es suficiente, ni mucho menos. Parecía que no iba a ser así en la Liga Femenina, pero por lo visto el miércoles, tampoco en la Eurocup.

Montañana no oculta su preocupación: «No hay otra forma de salir que no sea estar más concentradas durante más tiempo. La actitud está, pero hay que materializarlo ante un rival muy duro. Va a ser una batalla dura. Estamos fastidiadas y hay una responsabilidad en todas y el staff para sacarlo adelante. Se transmite presión y tensión, pero también ganas que siempre están. somos mejor equipo que lo que estamos mostrando, nos falta rematar y saber jugar con ventaja, hay que gestionarlo con dureza mental, física y con ilusión y ganas». Por su parte, Jesús Luis Garrido, entrenador del Ensino, no se fía del momento de las charras:«Avenida es un conjunto al que hay que tenerle muchísimo respeto, pero ningún miedo. Las derrotas pueden crearles dudas, pero aprendí que a un equipo así nunca hay que darlo por derrotado, cuando un león está herido es muchísimo más peligroso».

No hay más tiempo, la reacción tiene que llegar de una vez.