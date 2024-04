El Avenida inicia el verdadero camino hacia el título de Liga

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 25 de abril 2024, 07:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Después de cerrar brillantemente la fase regular con trece victorias consecutivas y el primer puesto, el Perfumerías Avenida comienza la lucha por el título de la Liga Femenina que, si todo sale como se espera, durará tres semanas. La primera parada será esta tarde-noche en Ferrol, con la disputa del partido de ida de los cuartos de final ante el equipo entrenado por Lino López, que ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada. Es una eliminatoria a ida y vuelta que superará aquel que meta más puntos, aunque las de Nacho Martínez no han hecho cálculos: quieren ganar en A Malata y certificar el pase a semifinales el domingo en Würzburg. El cuadro salmantino llega a este punto en un excelente momento, con la única duda de si podrá contar o no con Laura Gil, después del esguince de tobillo que sufrió la murciana en el cierre de la liga regular. Habrá que esperar a ver cómo se encuentra, pero lo más sensato será no forzar su participación salvo que fuera estrictamente necesario.

El último precedente entre Avenida y Ferrol tuvo lugar el pasado mes de febrero en Salamanca y el resultado fue de 78-65, por lo que las charras, como ha remarcado su entrenador, tendrán que actuar con la máxima concentración para no llevarse un susto. Nacho Martínez lo tiene claro y quiere que su equipo mantenga la filosofía marcada desde su llegada: «No debemos pensar que es una eliminatoria a 80 minutos, sino que tenemos que seguir pensando lo mismo: cada partido para nosotras es una final que hay que ganar. Esa tiene que ser nuestra mentalidad». Para el técnico madrileño el hecho de volver a disputar dos encuentros por semana no tiene que suponer un problema para su equipo, máxime teniendo en cuenta que está mucho más acostumbrado a esta circunstancia que el rival: «Nos metemos otra vez un viaje entre medias y es volver a lo de antes cuando ya teníamos una rutina, pero el equipo está acostumbrado a eso y no creo que nos cueste demasiado». Otra cosa que tiene clara es que Avenida debe mantener su estilo de juego: «El ritmo no es negociable y debemos insistir. Cuantas más veces vayamos a la canasta rival y más rápido lo hagamos, mucho mejor. Y ese ritmo lo tenemos que meter también en defensa». El Baxi Ferrol ha terminado octavo, después de haberse metido también en la Copa de la Reina, y donde se espera un gran ambiente en A Malata, después de que para el último choque de la fase regular metieran a casi 3.000 personas. «Es un equipo que juega un baloncesto que no estamos acostumbrados a defender. Ocupan muchos espacios y todas pueden penetrar o tirar. Va a ser complicado, porque lo están haciendo muy bien», cerró Nacho Martínez en la previa del primer duelo de cuartos.