Abby Meyers, en su primer partido como perfumera. CB AVENIDA

Avenida baja el tono en la segunda mitad y cae frente al Ensino (65-70)

En el primer test de la pretemporada, el equipo de Anna Montañana fue de más a menos

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:15

El Perfumerías Avenida ha disputado este viernes 5 de septiembre el primero de los cuatro encuentros de preparación para preparar la campaña 2025/26. Formando parte de la As Burgas Basket Cup, el equipo de Anna Montañana ha caído por 65-70 frente al Durán Maquinaria Ensino en un partido típico de estas alturas. Las salmantinas comenzaron con mucha frescura y acierto el choque y se fueron al descanso mandando por 9 puntos, pero el cansancio, los lógicos desajustes y el quedarse sin tres jugadoras en la segunda parte hizo que el equipo gallego le diera la vuelta al marcador.

El primer quinteto titular del nuevo Avenida fue el formado por Iyana Martín, Andrea Vilaró, Abby Meyers, Mouss Djaldi-Tabdi y Naalie Stoupalova.

A los 5 minutos ya mandaban las charras 14-4 con cuatro triples: dos de la norteamericana y otros dos de la pívot checa, para llegarse al final del primer cuarto con un resultado de 21-15.

Avenida aumentó un poco más su ventaja al descanso (38-29) gracias a seguir acertado de tres.

Sin embargo, un parcial de 0-9 para iniciar la segunda mitad (en la que no actuó Laura Spreafico por un proceso gripal) igualó la contienda y poco después las gallegas tomaron el mando. Por si fuera poco, Montañana dejó de poder contar con Djaldi-Tabdi y Stoupalova, eliminadas por faltas, y llegó la derrota, aunque Avenida tuvo el triple para empatar antes de que el Ensino pusiera el 65-70 definitivo.

